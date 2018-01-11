elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10015





(Полноправные пользователи) Сообщений: 640

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 Цитата: Директор Пляжа:

Как вы там на чужбине

Да как? Как дома, моя милиция меня бережёт... Ну дальше не буду

Вот за вас там переживаем, беспокоимся А то водку не купишь уже по ночам