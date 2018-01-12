Цитата: Бисенкулова и Балашев 22 и 23 декабря тоже написали расписку о том, что получили от Вильчук по 200 000 тенге и не имеют к ней претензий. Однако сейчас они говорят об обратном. Аина БИСЕНКУРОВА заявила, что эти расписки она и Балашев написали еще до начала судебного процесса, но тогда они полагали

Если им принципиально нужно было лишь извинение подсудимой, тогда зачем деньги взяли? Скорей всего до суда они полагали, что больше предложенной суммы им ничего не обломится, а теперь поняли, что продешевили и решили получить ещё?! Им нужно ещё и с водителя "пежо" требовать компенсацию, за то что ехал с превышением скорости и никак не успел среагировать, в аварийной ситуации.