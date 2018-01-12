/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31107
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель "Пежо" хочет получить от подсудимой Юлии Вильчук возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль, его пассажиры - компенсацию морального вреда за нервный стресс, который они испытали после аварии и во время судебных заседаний.
Читать новость

Народный контроль
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мать мотоциклиста Мария Пасечник передала мне расписку о том, что к Вильчук не имеет никаких претензий, так как получила выплаты в сумме 2 100 000 тенге, и просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщил Бзиков. -
Странно а жена и дети которые остались сиротами значить не при делах? Кто теперь будет выплачивать пенсию по потере кормильца?Государство? Как может мать продать сына за деньги?? Пусть купят им квартиру в центре трёх комнатную,хоть будут сдавать в наем и жить за счёт ренты. А так эти деньги завтра же закончатся а кормильца уже и нет.

§ KOS77
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 12.01.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бисенкулова и Балашев 22 и 23 декабря тоже написали расписку о том, что получили от Вильчук по 200 000 тенге и не имеют к ней претензий. Однако сейчас они говорят об обратном. Аина БИСЕНКУРОВА заявила, что эти расписки она и Балашев написали еще до начала судебного процесса, но тогда они полагали

Если им принципиально нужно было лишь извинение подсудимой, тогда зачем деньги взяли? Скорей всего до суда они полагали, что больше предложенной суммы им ничего не обломится, а теперь поняли, что продешевили и решили получить ещё?! Им нужно ещё и с водителя "пежо" требовать компенсацию, за то что ехал с превышением скорости и никак не успел среагировать, в аварийной ситуации.
Профайл

§ KOS77
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 12.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
жена и дети которые остались сиротами значить не при делах?

Разве о жене и детях, где-то упоминалось, вроде только мать признана потерпевшей?!
Профайл

Автоюрист
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При гибели, родственникам мотоциклиста помимо 2,1 млн. еще и страховая компания обязана выплатить 1000 кратный МРП, если правильно составили соглашение(расписки) при получении денег от виновного водителя.

Серик
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего они не получат. Оба "пострадавших" водителя были накуренные. Им вообще по идее обоюдку должны влепить. Водилу инфинити вообще могут оправдать, а вот остальные водители виновны в дтп так как анализы показали положительный тест на наркоту.

гость
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил тот перекресток, там два люка торчат по Абая и когда движешься в центр очень тянет "вильнуть" вправо чтоб объехать их. Там накатанная дорожка от шин кажется возможно выходит за пределы края проезжей части Абая.

Уася
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стыдно должно быть этим свидетелям!!! Нервный срыв она получает, она получить денежку хочет на горе людей. А "адвокат" Кузбаева вообще не профессионал, что подтверждается ее глупыми ходатайствами.

Автоюрист
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
Ничего они не получат. Оба "пострадавших" водителя были накуренны

Как я понял у них обнаружены следы "травы", но не в наркотическом опьянении на момент ДТП. Согласно закона о ГПО, при алкогольном и наркотическом опьянении страховая все равно выплачивает...а потом регресс.

Серик
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автоюрист:
Как я понял у них обнаружены следы "травы", но не в наркотическом опьянении на момент ДТП

"Следы травы" разве не равносильны наркотическому опьянению?

Автоюрист
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
"Следы травы" разве не равносильны наркотическому опьянению?

Это учет по наркологии, прощай права на года 3 пока не снимут с наркологического учета, стоп гос.службе и т.д. Еще участковый как наркомана поставит на свой учет. По крайней мере должно быть так, но.....

* elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
"Следы травы" разве не равносильны наркотическому опьянению

Наличие факта в крови "травы" и есть факт наркотического влияния на организм. Я не знаю к сожалению законодательства Казахстана. Но Факт использования может быть доказан и в течении недели, если не больше. Проблема в том, что в организме при регулярном использовании данного наркотика, накапливается вещество THC (на латыни) в жировых клетках организма. И при определённых условия (чувство голода, физические нагрузки и пр.) это самое вещество, поступает в кровь, при сжигании этого самого жира. то есть даже если ты неделю не курил, есть вероятность того, что получишь тот самый "кайф", как и при курении. Ну или что то типа того.

[Исправлено: elektron, 12.01.2018 - 15:22]
Профайл

Андрей
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
то есть даже если ты не делю не курил, есть вероятность того, что получишь то самый "кайф", как и при курении.

Фантастические романы не пробовал писать???

* elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
Фантастические романы не пробовал писать???

Ты это у тех кто попадался спроси! ;-) Ну или гугл в помощь 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Анатолий, Gljuk, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 3
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх