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≡ За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31107
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге 11 января сообщил председатель Специализированного административного суда Костаная Игорь ДУДИН. Помимо штрафа, нарушителям грозит приостановление действия лицензии.
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* elektron
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
(лучше минимум трёх - двое могут договориться

Янгович, так и трое могут договориться, только ещё дороже обойдутся "хозяину". :-P
Это уже ОПГ будет :lol:

[Исправлено: elektron, 12.01.2018 - 13:04]
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§ Victor Yang
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В нормальном магазине продавец заинтересован процентами с продаж.

Но этот процент меньше чем твой? Да и не вкладывал он в товар ничего. Ты всё равно больше заинтересован. Не продав товар, ты теряешь, а продавец просто не приобретает, но и не теряет.
Цитата:
elektron:
А ему там и делать нечего, работы лишится и делов то

Мы ж говорим о наказании со стороны государства, а не работодателя.
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§ Victor Yang
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
так и трое могут договориться, только ещё дороже обойдутся "хозяину"

Тут уже значительно сложнее.
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* elektron
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мы ж говорим о наказании со стороны государства, а не работодателя

Так и я ж вроде про то же, абсурд 8-)
А про сравнение ответственности производителя или разработчика, по отношению с торговлей, уже писал, считаю не уместным ;-)
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* Добринцофф
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5713
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но этот процент меньше чем твой? Да и не вкладывал он в товар ничего. Ты всё равно больше заинтересован. Не продав товар, ты теряешь, а продавец просто не приобретает, но и не теряет.

Возможно,я только не пойму к чему всё это.
Я не хочу стоять за прилавком,а продавец не хочет быть руководителем ,какая здесь связь за ответственность при продаже спиртного ?
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§ КГСПС
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.01.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Всё же мне кажется, у нас не настолько народ привержен зелёному змию.

Особенно это заметно по количеству комментариев :lol:
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§ Victor Yang
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.01.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
какая здесь связь за ответственность при продаже спиртного ?

Владелец больше заинтересован в продаже товара и у него есть и рычаги давления на продавца - он отвечать и должен за незаконную продажу.
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* elektron
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ну чтож, за самогонный аппарат пойдешь под суд...
- Так я же не гнал!
- Но аппарат-то есть!
- Ну тогда суди за изнасилование
- А кого ты изнасиловал?
- Пока никого...
- Тогда за что судить-то?
- Дык аппарат-то есть... :-)
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Директор Пляжа
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, все прекрасно знают. что почти в любом магазине можно купить спиртное в неурочное время, да и контрафакт в каждом втором. Может сразу что бы не парится фискальным органам, впаять всем штрафы кто работает со спиртным?))

шутка юмора
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 19:56
Комментарий удален модератором.

доколе
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешно.
спекулянт который раз называет себя руководителем.
магаз -складская- магаз.
руководитель.
ей богу смешно.
торгаш называется. барыга.

Народный контроль
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А вдруг я сказал не продавать,хотя бы для того что-бы вурдалаков со всего района возле магазина не собирать,а она продала очень, очень хорошим знакомым у которых сёдня день рождения как раз?
Насколько о юридически это правомерно,сам факт того ,что я должен отвечать за действия и поступки другого человека?

Я тебе дам насчёт твоей проблемы юридическую помощь! Вам необходимо издать приказ на продавцов с утверждённым графиком продаж спиртного и всё это под роспись . Каждый продавец должен под приказом расписаться с тем что с приказом ознакомлен.! В случае подставы со стороны продавца вы можете на основании приказа под роспись подать в суд на продавца исковое заявление.(взыскание суммы штрафа наложенного на вас, суммы упущенной выгоды и т.д.)

шутка юмора
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
доколе:
смешно.спекулянт который раз называет себя руководителем.магаз -складская- магаз.руководитель.ей богу смешно.торгаш называется. барыга.

Так ты не покюпляй у него, бери у других. А Ещё лучше сам чего продавать нични, глядишь и жЫзнь то наладится :lol:
И для других, не стоит, так под меня тут писать. А то и будете в "красных труселях" ходить

коматозник
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
доколе:
руководитель.
ей богу смешно.
торгаш называется. барыга.

Так ещё и ответственность с себя за это пытается снять и переложить на плечи зависимого от него работника.Мдаа...

* Анатолий
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 12.01.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Может сразу что бы не парится фискальным органам, впаять всем штрафы кто работает со спиртным?))


Дык и так впаяли, что бы не париться по100МРП каждый год.
:-)
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