Цитата: Добринцофф:

А вдруг я сказал не продавать,хотя бы для того что-бы вурдалаков со всего района возле магазина не собирать,а она продала очень, очень хорошим знакомым у которых сёдня день рождения как раз?

Насколько о юридически это правомерно,сам факт того ,что я должен отвечать за действия и поступки другого человека?

Я тебе дам насчёт твоей проблемы юридическую помощь! Вам необходимо издать приказ на продавцов с утверждённым графиком продаж спиртного и всё это под роспись . Каждый продавец должен под приказом расписаться с тем что с приказом ознакомлен.! В случае подставы со стороны продавца вы можете на основании приказа под роспись подать в суд на продавца исковое заявление.(взыскание суммы штрафа наложенного на вас, суммы упущенной выгоды и т.д.)