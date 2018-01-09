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≡ Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СМК и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) обратилась группа адвокатов экс-депутата, обвиняемого в изнасиловании 19-летней Елены Ивановой из Восточно-Казахстанской области, сообщает Тimeskz.kz со ссылкой на пресс-службу общественного объединения.
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zass
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 09.01.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А сколько пацанам пришлось денег отдать.

тебе отдать?

любопытный
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 10.01.18 - 11:57
Комментарий удален модератором.

любопытный
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 10.01.18 - 12:57
Комментарий удален модератором.

ерема
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 10.01.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда пусть в закон внесут сразу отбывание лица который износиловал по не осторожности в гареме на зоне без всяких условных сроков аграничений и амнистий

Ннн
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 11.01.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой же бред ужас

* Медный
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.01.18 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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