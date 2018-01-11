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§ NG.kz
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначенный на 9 января второй тендер по передаче этого объекта в доверительное управление с правом выкупа снова не состоялся. Никто не подал заявку на участие.
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Читатель 1
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придётся за бесценок отдавать? Повторяем путь 90-х ?

§ Вася Картошкин
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 11.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А со 2 поликлиникой как дела обстоят.Ее же тоже вроде продавать хотели.
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§ CkapaBeu
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
CkapaBeu


(Пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 11.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если еще и работающий аэропорт развалят, тогда вообще капец, можно и не возвращаться в Казахстан совсем. Сейчас KSN - единственная артерия с миром, отдавать ее в руки дилетантам нельзя!
Разве нет понимания, что СТРАТЕГИЧЕСКИ важно - сохранить его работающим за счет государства?!
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777
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все ясно с этими прихватизациями, у кого есть деньги за бесценок выкупают на голландском методе. Я даже примерно знаю кто купит 2-ю поликлинику - тот кто у нас медбизнесом занимается!

§ сайлау курманов
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не забудьте пригласить из нур-отана , как же без них родимых
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FOMA
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены

... наверно брать никто не хочет?

77
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабак там сделают.

The Borat
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кабак с проститутками? и и биноклями?
и назвать его интелектуальный дом имени..

.. чтоб независимо наблюдать за самолетами пролетающими мимо Казахстана на высоте 12000 метров в КНР

§ peshexod
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.01.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене

А какой смысл отдавать по дешёвке?
Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет.
Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки.
На всякую хрень типа Пегасов деньги есть, а аэропорт это всего лишь набольшой табун из 10 композиций.
В итоге вообще возможно за два крылатых согома отдадут.
Как то не сравнимо на мой взгляд или только я такой умный?
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Хохол
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки.

Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта делать кабак . Тормозом в этой ситуации может стать только государство . Было уже , когда рейсы из Германии Астана забрала себе , мотивируя развитием собственного аэропорта .
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