peshexod Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3306

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Цитата: Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене

А какой смысл отдавать по дешёвке?

Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет.

Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки.

На всякую хрень типа Пегасов деньги есть, а аэропорт это всего лишь набольшой табун из 10 композиций.

В итоге вообще возможно за два крылатых согома отдадут.

Как то не сравнимо на мой взгляд или только я такой умный?