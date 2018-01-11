Гога Re: В Костанайской области увеличилось количество половых... #4







Отправлено: - 19:34 8 дел за год !!!! А сколько там судей , служащих и других работников !!! А за прошлый год - всего ОДНО !!!дело !!! Вот где лишние траты бюджета . Что делают эти люди все остальное время -чаи гоняют ?? Какие у них зарплаты ?? Да ещё и свое помещение ??