112 Re: Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства #3





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:18 Цитата: olegggon:

Алтел

Алтел это конечно же ни о чем..

Важна клиентская база, наработанный бизнес, где придумывать ничего не надо, просто совместить с ним работу.

На Алтел, это по моему что то из 90х?, мало кто клевал.

А тут сразу почти 10 миллионов..

У каждого же есть симка эта вроде практически..