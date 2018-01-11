/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведская Telia продает контрольный пакет акций крупнейшего в стране сотового оператора – Kcell.
Читать новость

§ 112
Re: Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казактелекому уже давно пора что то делать..
Совместить как то проводные телефоны и мобильную связь.
Так и разорится можно..
Поздновато поняли правда, но на плаву значит удержатся..
Профайл

§ olegggon
Re: Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.01.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Казактелекому уже давно пора что то делать..
Совместить как то проводные телефоны и мобильную связь.


Они уже давно совместили домашний телефон и сотовый. Алтел.
Профайл

§ 112
Re: Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Алтел

Алтел это конечно же ни о чем..
Важна клиентская база, наработанный бизнес, где придумывать ничего не надо, просто совместить с ним работу.
На Алтел, это по моему что то из 90х?, мало кто клевал.
А тут сразу почти 10 миллионов..
У каждого же есть симка эта вроде практически..
Профайл

Гость
Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства




Отправлено: 12.01.18 - 07:45
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 1
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх