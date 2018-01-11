Цитата: Только там, посмотрев видеозапись, полицейские поняли, кто виноват, а водитель согласился, что он не прав.

Этого "водителя" надо было привлечь не только за виноват , но и за дачу заведомо ложных показаний . Ни чё он не согласился , просто под доказательством неоспоримых фактов ему пришлось признать свою вину . Надо было не показывать запись и идти до суда , судья таким несогласным влепил бы ещё и лишение прав с пересдачей .