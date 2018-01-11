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§ NG.kz
«Я и моя машина». Primera и папина дочь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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Zanoza
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""""" но наверняка найдется рыцарь на дороге, который за улыбку и спасибо заменит колесо"""""""""""
Адина! Следите за колёсами!! "наверняка" не работает))))) Или работает о-о-о-очень плохо.

Учунбечище
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В П12 кузове Примьерки уже не те, капризные. Вот П11 - аппарат на века.

тырц-пырц
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он научил меня различать все марки автомобилей, которые были в городе, - вспоминает Адина.

кто бы еще научил, что фото в очках - моветон 8-)

Уася
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 15:22
Комментарий удален модератором.

Бомбила .
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учунбечище:
аппарат на века.
особенно , когда в районе " бобышки " привод переломится , за городом ...

Хохол
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 11.01.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Только там, посмотрев видеозапись, полицейские поняли, кто виноват, а водитель согласился, что он не прав.

Этого "водителя" надо было привлечь не только за виноват , но и за дачу заведомо ложных показаний . Ни чё он не согласился , просто под доказательством неоспоримых фактов ему пришлось признать свою вину . Надо было не показывать запись и идти до суда , судья таким несогласным влепил бы ещё и лишение прав с пересдачей .

§ 3DO
Re: «Я и моя машина». Primera и папина дочь
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 11.01.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машу вать. Тематика конкурса - автомобиль или нет? Если да, то какого черта не видно машину? Капот и кусок салона? И да, все фото в очках - это моветон. Короче неуд полнейший.
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Гость
«Я и моя машина». Primera и папина дочь




Отправлено: 12.01.18 - 01:38
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