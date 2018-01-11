112 Re: Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они... #2





(Пользователи) Сообщений: 8691

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:15 Полицейские что делали, замеряли?

Там у каждого своя специализация, не так замеришь, вы же первые его обвините в коррупции и кумовстве..

Так что там должны быть полицейские узкой специализации..

Замерят, обмерят, и пусть дует поток, в больших городах они там километрами в пробках стоят по два раза в день и ничего ведь..