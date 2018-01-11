/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они функций выполняют?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они функций выполняют?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня стал свидетелем ДТП на улице Кобланды угол Кубеева столкнулись две легковушки одна в другую въехала из-за не соблюдение дистанций.Образовалась большая очередь из за этого вплоть до кольца Арман.
Читать новость

§ olegggon
Re: Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не царское это дело потоки машин разруливать. Вот если бы кто-то без включенных фар ехал, то устроили бы погоню с кряканием и цветомузыкой на всю улицу.
Профайл

§ 112
Re: Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские что делали, замеряли?
Там у каждого своя специализация, не так замеришь, вы же первые его обвините в коррупции и кумовстве..
Так что там должны быть полицейские узкой специализации..
Замерят, обмерят, и пусть дует поток, в больших городах они там километрами в пробках стоят по два раза в день и ничего ведь..
Профайл

Местный
Re: Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они...




Отправлено: 11.01.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учат и воспитывают полицейских не правильно, на западе полицейскому главное помочь людям, а наши только и думают где бы обобрать не особо образованных граждан, ну а если на самом деле нарушил то тут они вообще хозяева жизни, интонации как барская

Гость
Как вообще работает дорожно-патрульная полиция и какие они функций выполняют?




Отправлено: 12.01.18 - 06:59
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 1
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх