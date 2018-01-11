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≡ В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История получилась громкой - участником драки был 20-летний титулованный кикбоксер Диар Кожаков. Его жертвой стал 21-летний рудничанин Дмитрий Дядун. Он тоже был не чужд спорту.
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антон
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упал, ударился головой о кафель скорее всего.. Ничего не помнит и Доктор говорит что пациент буянил и был пьян. Пьянству бой.

300
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 17:58
Комментарий удален модератором.

ДЕНИС
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 18:06
Комментарий удален модератором.

* КГСПС
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раиль Ахметов сам боец и знает о чём говорит, а второй эксперт теоретик работает на смягчение наказания
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