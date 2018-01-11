NG.kz В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:07 История получилась громкой - участником драки был 20-летний титулованный кикбоксер Диар Кожаков. Его жертвой стал 21-летний рудничанин Дмитрий Дядун. Он тоже был не чужд спорту.

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