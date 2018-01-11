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§ NG.kz
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас активно идет «обрезка» деревьев на проспекте Аль-Фараби. Вдоль проезжей части остаются убогие ампутанты, неспособные дать тень и кислород. Нашими «озеленителями» привычно выбран самый удобный для них метод - жесткий топпинг.
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* Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а кто писал эти все бумаги? специалисты? Увы.

Если честно - многие документы имеют аутентичный текст советских. Принципиально нового придумывается мало. И кстати, насчет мнения специалистов. Знаю, что при разработке проектов строительных правил, их рассылают по проектным организациям с просьбой дать рекомендации. Но смотрит мало кто - у них своих дел полно.
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ваще
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
У нас простынь намба два кажется объявилась. Они похоже в своем упрямстве и верности инструкциям.


соглашусь. непонятное упорство.
не могу даже понять. чего он хочет.
доказать и обьяснить.
что он сильно умный .
и живет по инструкциям.
не более по моему.
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