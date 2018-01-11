Цитата: Директор Пляжа:

У нас простынь намба два кажется объявилась. Они похоже в своем упрямстве и верности инструкциям.



соглашусь. непонятное упорство.

не могу даже понять. чего он хочет.

доказать и обьяснить.

что он сильно умный .

и живет по инструкциям.

не более по моему.