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Елена Пикельная:
И знаете где это всегда делается так? Там, где нет специальных организаций со штатом квалифицированных специалистов, за своё дело болеющих душой
Вот именно поэтому нужно менять те правила, ссылку на которые я приводил - это решит проблему. Может, не полностью, но решит.
Цитата:
Елена Пикельная:
стричь чем больше купонов, чем больше "уходных" операция выполнено
Не думаю что дело там в больших деньгах - просто никто из исполнителей не хочет заморачиваться за тот же оклад и когда сроки исполнения ограничены.
А может дело в исполнителях? И на основании чего подрядные организации делают обрезку? На это проводится отдельный тендер? Если да, то как сформулировано задание?
[Исправлено: Victor Yang, 11.01.2018 - 17:34]