Цитата: Victor Yang:

Как ни странно, да. Я ещё раз предлагаю летом сходить ко 2 поликлинике и посмотреть на листья - они большие, с мужскую ладонь

А Вы не задумывались, почему листья вдруг становятся большими? Такими большими, какими быть не положено у деревьев этого вида? Мы ж не о катальпах говорим, а о тополях. В норме у них не может быть таких листьев. Всему есть чисто физические объяснения. За счёт чего питается дерево? За счёт того, что создаёт органические вещества в процессе фотосинтеза. Фотосинтез осуществляется на фотосинтезирующих мембранах хлоропластов, расположенных в в этих самых листьях. Запускается процесс фотосинтеза в тот момент, когда квант света выбивает электрон из молекулы хлорофилла и молекула эта переходит в возбужденное состояние. Дальше Вам и знать не надо. Самого начала достаточно, чтобы Вы поняли, что на определенной площади листа находится определенное количество хлороофилла. Если обща площадь листьев критически уменьшается, дерево попросту испытывает голод. Что ему надо сделать, чтобы компенсировать потерю молекул-кормилиц? Увеличить количество листьев до прежней нормы оно не может - веток-то нет! Следовательно, увеличивается площадь листа. Аномально увеличивается, но всё равно в пределах некоего отведённого природой коридора. Но при той "обрезке", что делается у нас, эти листья проблему голодания дерева всё равно не решают. В результате через время наступает истощение. Я доступно объясняю?