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§ NG.kz
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас активно идет «обрезка» деревьев на проспекте Аль-Фараби. Вдоль проезжей части остаются убогие ампутанты, неспособные дать тень и кислород. Нашими «озеленителями» привычно выбран самый удобный для них метод - жесткий топпинг.
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хм
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное янг слепой, ему пофигу все, что там и как.

§ Елена Пикельная
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 201
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 11.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как ни странно, да. Я ещё раз предлагаю летом сходить ко 2 поликлинике и посмотреть на листья - они большие, с мужскую ладонь

А Вы не задумывались, почему листья вдруг становятся большими? Такими большими, какими быть не положено у деревьев этого вида? Мы ж не о катальпах говорим, а о тополях. В норме у них не может быть таких листьев. Всему есть чисто физические объяснения. За счёт чего питается дерево? За счёт того, что создаёт органические вещества в процессе фотосинтеза. Фотосинтез осуществляется на фотосинтезирующих мембранах хлоропластов, расположенных в в этих самых листьях. Запускается процесс фотосинтеза в тот момент, когда квант света выбивает электрон из молекулы хлорофилла и молекула эта переходит в возбужденное состояние. Дальше Вам и знать не надо. Самого начала достаточно, чтобы Вы поняли, что на определенной площади листа находится определенное количество хлороофилла. Если обща площадь листьев критически уменьшается, дерево попросту испытывает голод. Что ему надо сделать, чтобы компенсировать потерю молекул-кормилиц? Увеличить количество листьев до прежней нормы оно не может - веток-то нет! Следовательно, увеличивается площадь листа. Аномально увеличивается, но всё равно в пределах некоего отведённого природой коридора. Но при той "обрезке", что делается у нас, эти листья проблему голодания дерева всё равно не решают. В результате через время наступает истощение. Я доступно объясняю?
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Роден
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думал.
думаю выращивают новый вид пальм.
кОстанайской породы.
как в туркиях.
ствол. и вверху пять веточек с листиками.
другого не пришло в голову.

§ 112
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот деревья, одно из них разбивало мне стекла на балконе на 5м этаже, мы за ветки тянули и сами пилили их.
Но потом коммунальные службы их обрубили.
Теперь и ухоженно и летом красиво и никому не мешают..



ЖЫвые?
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* Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Подрезка с целью омоложения проводится с середины осени до середины весны.

А середина января в этот период не входит что ли? Главное - нет сокодвижения. Про другие условия в правилах не сказано. Ещё раз: я ссылаюсь лишь на документ. Возможно и есть более благоприятные условия, менее благоприятные - о них ничего не сказано, значит они не критичны. Если у биологов есть претензии к документу - нужно обращаться в МНЭ для внесения изменений. Возможно, к депутатам каким-нибудь - я не знаю как такие поправки принимаются. Государство живёт по документам, ориентируется только на них, чтобы по максимуму исключить человеческий фактор и дать возможность на что-то опираться смежным специалистам.
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§ Anna Болейн
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 11.01.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

вот именно специалистов то и нет ,а одни тупаки . Такое ощущение ,что элементарно в школе биологию не изучали или на худой конец дачу не имели . Это общеизвесные истины ,что по морозу нельзя делать никакие манипуляции с деревьями . Но ей богу !
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* Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Я доступно объясняю?

Да, спасибо. Я примерно так и предполагал насчет увеличенной площади листьев. Но вернёмся к более раннему вопросу - понятие омоложения существует? Тоже происходит уменьшение количества листьев. Допустим, у нас неправильно. А как правильно? Как это сформулировать? Почему другие биологи/экологи молчат? Такое делается не только у нас в городе же.
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§ Елена Пикельная
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 201
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 11.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Но вернёмся к более раннему вопросу - понятие омоложения существует?

Разумеется. Но чего при ней нельзя делать, я уже написала выше.


Цитата:
Victor Yang:
Почему другие биологи/экологи молчат?


Не то, чтобы молчали. Просто их мнение "озеленителям" по орхусу... В смысле, Орхусская конвенция им "до лампочки".


Цитата:
Victor Yang:
Такое делается не только у нас в городе же.

Не только. Это то и страшно. Та же история в некоторых городах России. И, само собой, у нас в РК. И знаете где это всегда делается так? Там, где нет специальных организаций со штатом квалифицированных специалистов, за своё дело болеющих душой, но зато есть возможность стричь чем больше купонов, чем больше "уходных" операция выполнено. Вас это всё ещё не наталкивает ни на какие мысли?
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* Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И знаете где это всегда делается так? Там, где нет специальных организаций со штатом квалифицированных специалистов, за своё дело болеющих душой

Вот именно поэтому нужно менять те правила, ссылку на которые я приводил - это решит проблему. Может, не полностью, но решит.
Цитата:
Елена Пикельная:
стричь чем больше купонов, чем больше "уходных" операция выполнено

Не думаю что дело там в больших деньгах - просто никто из исполнителей не хочет заморачиваться за тот же оклад и когда сроки исполнения ограничены.
А может дело в исполнителях? И на основании чего подрядные организации делают обрезку? На это проводится отдельный тендер? Если да, то как сформулировано задание?

[Исправлено: Victor Yang, 11.01.2018 - 17:34]
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Директор Пляжа
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хм:
наверное янг

У нас простынь намба два кажется объявилась. Они похоже в своем упрямстве и верности инструкциям.

§ 112
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Не то, чтобы молчали. Просто их мнение "озеленителям" по орхусу... В смысле, Орхусская конвенция им "до лампочки".

А может эти биологи тоже работают по другим профессиям, например врачами или журналистами?
Вы же тоже наверно немного подзабыли какие то там мелочи, вы же прежде всего журналист..
Я вот тоже мастер промышленного и гражданского строительства, однако же многое уже не знаю, и практики нет соответствующей..
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Баха
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я считаю, правильно делают. Ветки деревьев свисая над тротуаром, мешают ходить пешеходам. Старые деревья падают на дороги, машины и людей. Городу нужны широкие улицы с нормальной обзорностью, а не дикий лес в центре. Давно пора уже было заняться обрезанием и выкорчевкой старых деревьев.

* Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
верности инструкциям.

Государственные органы осуществляют свою деятельность только по ним. Инструкции, приказы, правила, указы, распоряжения - это основание их деятельности. При нарушении этих документов будет разбирательство. И если практикующие специалисты видят, что
что-то делается не так - нужно искать соответствующие документы и в них тыкать носом. Если по документам всё в порядке, а по логике нет, то нужно менять документы. Иначе просто никак - можно возмущаться до потери пульса. Вот и в данном случае предъявить исполнителям или заказчикам совершенно нечего.
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§ Алиса
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.01.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Инструкции, приказы, правила, указы, распоряжения - это основание их деятельности.

а кто писал эти все бумаги? специалисты? Увы. Эти "бумагостаратели" - явно были далеки от содержимого, даже если и имели в своем образовании нечто рядом стоящее. В СССР бумага по-моему 125 раз пересматривалась специалистами!!!! и причем среди них были знающие грамотные, прежде, чем подпись окончательная ставилась. Хоть и была бюрократия, но она того стоила в сравнении с сегодня.
Вот! Точно: многим есть с чем сравнивать сегодняшние "блага". И кому-то это явно очень - очень мешает и не нравится. Меньше Умных и знающих - проще было бы им жить.
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Директор Пляжа
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вить, ты вроде не в " совке" родился, но без обид- " Совок" еще тот.))
В свое время, над подобными, хорошо прошлись А. Райкин, " Фитиль", а также дюжина добрых комедийных фильмов.
Бюрократ вообщем. :lol: :lol: :lol:
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