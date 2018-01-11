/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ангар, в котором хранился битум, принадлежит АO "Казвторчермет". Сообщение, что он горит, поступило в противопожарную службу в 15.24. К 16.00 пожар был локализован.
Читать новость

Народный контроль
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно зимой умудриться поджечь битум? Диверсия?

* Victor Yang
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как можно зимой умудриться поджечь битум?

Также как и летом. Битуму всё равно в какое время года гореть.
Профайл

ваще
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как можно зимой умудриться поджечь битум? Диверсия?


срочно выезжай на место "диверсии". расскажешь потом тут.
до этого почитай что такое битум.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 3
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх