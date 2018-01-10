Цитата: ТАНОМИ:

зачем было надо переводить слова: туалет, аэропорт, лаборатория, аптека...? Переводчики и составители словарей, очевидно, очень хорошо заработали.

По моему аптека была еще с советского времени , как и школа..

Эх, ну и образование у тебя никудышное..

Я даже не зная казахского, это всегда знал, потому что написано везде было..

Или ты дитя 2000х?