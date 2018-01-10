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≡ "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности перевода терминов на казахский язык. Об этом он сообщил в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Народный контроль
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говорит Президент!

правп
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, именно при нем и при его чутком руководстве инициировались и проводились все реформы по языку, такие реформы, что многие действующие политические деятели казахской национальности даже не удосужились выучить казахский язык, чего уж говорить про остальное население и тем более про тех, для кого он не является родным..

ТАНОМИ
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, зачем было надо переводить слова: туалет, аэропорт, лаборатория, аптека...? Переводчики и составители словарей, очевидно, очень хорошо заработали.

§ 112
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
зачем было надо переводить слова: туалет, аэропорт, лаборатория, аптека...? Переводчики и составители словарей, очевидно, очень хорошо заработали.

По моему аптека была еще с советского времени , как и школа..
Эх, ну и образование у тебя никудышное..
Я даже не зная казахского, это всегда знал, потому что написано везде было..
Или ты дитя 2000х?
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§ KOS77
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
странно, именно при нем и при его чутком руководстве инициировались и проводились все реформы по языку

Действительно странно, он всегда возмущается работой своих подчиненных, словно самым последним узнаёт, что творится в стране!? Может нужно "хабар" закрыть, чтоб власть в курсе реальной жизни страны была?
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§ American Idiot
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
American Idiot


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 01.01.13
Отправлено: 10.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже много лет этим словам, а возражение против них только сейчас. Почему?.....
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365
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 15:46
Комментарий удален модератором.

* КГСПС
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире.////Не будут. Правильнее бы прозвучало, что мы будем стремиться к тому, что в результате все наши выпускники... и далее по тексту.
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§ Валентин
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7240
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.01.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Правильнее бы прозвучало, что мы будем стремиться к тому, что


Наглядная иллюстрация:

- Видишь, на столе лежит карандаш? Стремись взять его в руку.
- ?!
- Так, стоп. Ты что делаешь?
- Взял карандаш.
- Я сказал не взять карандаш, а стремиться его взять. Вот и стремись.

Как-то так.
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§ anatoliy-61
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 11.01.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время это называлось читать между строк .Говорил прекратите переименовывать населённые пункты и улицы и что прекратили ?
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