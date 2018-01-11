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≡ На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 10 на 11 января на Астану обрушилась снежная буря. В столице метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с. Утром из-за погодных условий были отменены занятия у школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. Есть разрушения, передают столичные СМИ.
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§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


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Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ребёнок 2009 года рождения учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошё


Не понял юмора..
Родители говорили не ходи в школу, он их мнение не учел, развернулся, собрал портфель, учебники, перед этим сам на утро поставил будильник, сам рано встал, пожарил яйца, скипятил чайники, перекусил, и ушел, бросив на произвол судьбы ошарашенных родителей и это в 7 или в 8 лет?
А что будет интересно в 16?
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§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то детишек снимал удачно, под такую музыку, думал наверно сейчас их под машыну снесет и он будет первым распространять смерть в прямом эфире?
Да уш..
Поколение Ютьюба и Фейсбука..
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Гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас алатинские чинуши по матери вечают, переезд на север

гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пожарил яйца, скипятил чайники, перекусил, и ушел, бросив на произвол судьбы о

Ты можешь , сколь угодно удивляться , но такие дети ещё встречаются . Не все в тилипоны и планшеты с компами залипают .

§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


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Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
можешь , сколь угодно удивляться , но такие дети ещё встречаются . Не все в

Которые не слушают родителей, и сами идут в школу?
Хорошо, есть такие..
А родители?
Разве такие родители есть?
За уши его и в угол надо, а то сами молчат понимаешь..
Профайл

Бывалый
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 18:36
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто народ расслабился в последнее года. Раньше такая погода была повсеместно, и в лютый буран ходили в школу за тридевять земель. И снежные наносы были по самую крышу. И мы катались на лыжах прямо с крыш домов.

гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
За уши его и в угол надо, а
Ты сам , такой на Уской рос ..

Гость
На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты




Отправлено: 11.01.18 - 20:15
Комментарий проходит проверку.
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