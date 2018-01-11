Цитата: Ребёнок 2009 года рождения учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошё



Не понял юмора..

Родители говорили не ходи в школу, он их мнение не учел, развернулся, собрал портфель, учебники, перед этим сам на утро поставил будильник, сам рано встал, пожарил яйца, скипятил чайники, перекусил, и ушел, бросив на произвол судьбы ошарашенных родителей и это в 7 или в 8 лет?

А что будет интересно в 16?