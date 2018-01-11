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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Нурсултан Назарбаев перешел от агитации за всеобщую цифровизацию Казахстана к организации практических дел. В смысле реального подключения всего и вся в стране к четвертой промышленной революции.
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Серж
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терминология,которая будет актуальна в КЗ лет через 20.А пока ребятишки -болашаковцы , изучив теорию в англиях,пишут президенту фантастические доклады.Кто ж индустриальную революцию будет осуществлять? Половина революционеров - бюджетники,при папках и жыпах или в органах,остальным нужно иметь качественную квалификацию.Хотя мечтать не вредно.

Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по обсуждению, вся 4-я промышленная свелась к огурцам)))

nik58
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все как в рекламе-хочется ведь !

§ anatoliy-61
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 11.01.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце пути будет несомненно всем по вшитому чипу ,как и задумывали на западе .И это не радует .
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