Серж Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали #15







Отправлено: - 12:58 Терминология,которая будет актуальна в КЗ лет через 20.А пока ребятишки -болашаковцы , изучив теорию в англиях,пишут президенту фантастические доклады.Кто ж индустриальную революцию будет осуществлять? Половина революционеров - бюджетники,при папках и жыпах или в органах,остальным нужно иметь качественную квалификацию.Хотя мечтать не вредно.