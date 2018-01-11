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§ NG.kz
В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году ювенальный суд рассмотрел 8 таких дел, тогда как в 2016-м — одно. Об этом сегодня, 11 января, на брифинге сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.
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§ 112
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8687
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Половое преступление..
Этот термин всегда был?
Профайл

§ drakon
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон о Химической Кастрации кажется
приняли. Теперь - кронируйте - их. А
деревья - оставте а покое... :-o :-o
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...




Отправлено: 11.01.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается уголовных дел по 122-й статье УК РК, то в половую связь с несовершеннолетними девочками парни вступали по обоюдному согласию сторон. Это преступление средней тяжести,

То есть если сомневаешься в возрасте девочки, то требуй документы?!

Гога
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...




Отправлено: 11.01.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 дел за год !!!! А сколько там судей , служащих и других работников !!! А за прошлый год - всего ОДНО !!!дело !!! Вот где лишние траты бюджета . Что делают эти люди все остальное время -чаи гоняют ?? Какие у них зарплаты ?? Да ещё и свое помещение ??
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