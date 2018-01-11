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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А пока - посмотрите. Это моя улица.


ты это... вопрос в сторону не уводи.
магарыч с тебя.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
магарыч с тебя.


Алекс,подожди,когда - приеду,всё - будет...
:lol: :oops:
10 000 коментов,это во многом,благодаря-
тебе. Я ждал,когда ты его - напишешь... ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
В замах моих будешь ходить.

Нее,Доктор,у меня тоже есть -
фуражка с кокардой и портупея... :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда - даже и не думал,что Пауки живут

живут при минусовой температуре.Думал,

что какой нибудь - в шубе и унтах,но нет... :lol: :lol:
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