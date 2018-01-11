drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10009





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13032

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:36 Никогда - даже и не думал,что Пауки живут



живут при минусовой температуре.Думал,



что какой нибудь - в шубе и унтах,но нет...