/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О росте производства "зелёных авто" в 2018 году заявили на предприятии после заявления Президента о том, что в Астане и Алматы скоро будут ездить только на электрокарах.
Читать новость

§ аргентина -ямайка
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 10.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ну-ну. они то маленький секретный спутник на неделе не доставили.

так я не понял , вы радуетесь или расстроились что чабаны не поедут собирать металлолом в степи ?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:

А вы что новости не читаете? это русские хакеры его хакнули и скоро он появится на ВДНХ, в павильоне космонавтики. Вся неполживая украинская пресса этим пестрит )

§ КГСПС
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Jonny:
на ночь поставил - на утро готово,

На ночь поставил - на утро сгорел!
Профайл

§ КГСПС
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Он имеет и легковушку и электромотоцикл.

Он имеет их, они имеют его. И не известно кто кого больше. :lol:
Профайл

Асемгуль
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой,автпромом,законодательством. Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть что то стоящее? К примеру, стать одним из депутатов,акимов, да хотя бы просто активистом и изменить как минимум свое сознание. Есть отличная фраза : критикуешь -предлагай! Благодарю за внимание

§ Медный
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.01.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Асемгуль:
Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой, автпромом, законодательством.

критика нужна любым идеям

Цитата:
Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть что то стоящее?

вы отличились от диванных критиков и сделали, респект вам

Цитата:
К примеру, стать одним из депутатов, акимов, да хотя бы просто активистом и изменить как минимум свое сознание.

Вы стали и депутатом и акимом и активистом. Изменили своё сознание. по комментарию видно, по образу мышления... критически вы не рассматриваете вопрос.. не смотрите на шаг вперёд... ну открыли линию, ну выпустили несколько машин.. а дальше что? следующую линию и пару машин... Вы знаете сколько стоит наладить производство? хотя бы приблизительно? а сколько нужно усилий для того чтобы наладить процесс на всех уровнях?
Так где успех? Затрачены материальные ресурсы, время... а на выходе что? фортунеры курсируют по нашим степям?
Что дальше, где следующий шаг???? Делать ради того, чтобы делать? открывать линии и не выпускать? класть асфальт, чтобы на следующий год снимать? или ставить воздушные переходы там, где никто не ходит и на праздники перекрывают дорогу (машину на той самой стоянке не поставишь)?
и так во всём: есть план запустить и план выполнен.. а следующий шаг где???

Цитата:
Есть отличная фраза : критикуешь -предлагай! Благодарю за внимание

Что конкретно вы предлагаете? я предлагаю изменить подход к целеполаганию и организации труда

[Исправлено: Медный, 11.01.2018 - 00:20]
Профайл

§ 112
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
112


(Пользователи)
Сообщений: 8667
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 00:53
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году




Отправлено: 11.01.18 - 04:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году




Отправлено: 11.01.18 - 07:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году




Отправлено: 11.01.18 - 08:00
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 1
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх