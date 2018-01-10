Цитата: Асемгуль:

Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой, автпромом, законодательством.

критика нужна любым идеям



Цитата: Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть что то стоящее?

вы отличились от диванных критиков и сделали, респект вам



Цитата: К примеру, стать одним из депутатов, акимов, да хотя бы просто активистом и изменить как минимум свое сознание.

Вы стали и депутатом и акимом и активистом. Изменили своё сознание. по комментарию видно, по образу мышления... критически вы не рассматриваете вопрос.. не смотрите на шаг вперёд... ну открыли линию, ну выпустили несколько машин.. а дальше что? следующую линию и пару машин... Вы знаете сколько стоит наладить производство? хотя бы приблизительно? а сколько нужно усилий для того чтобы наладить процесс на всех уровнях?

Так где успех? Затрачены материальные ресурсы, время... а на выходе что? фортунеры курсируют по нашим степям?

Что дальше, где следующий шаг???? Делать ради того, чтобы делать? открывать линии и не выпускать? класть асфальт, чтобы на следующий год снимать? или ставить воздушные переходы там, где никто не ходит и на праздники перекрывают дорогу (машину на той самой стоянке не поставишь)?

и так во всём: есть план запустить и план выполнен.. а следующий шаг где???



Цитата: Есть отличная фраза : критикуешь -предлагай! Благодарю за внимание

Что конкретно вы предлагаете? я предлагаю изменить подход к целеполаганию и организации труда



[Исправлено: Медный, 11.01.2018 - 00:20]