Цитата: Victor Yang:

Первый пошел!

ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут.



Цитата: Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо.

Интересно, а депутат Мелдеханов и иже с ним казахстанцы или нет? надо проверить на кого они работают? Им работодатель говорит не надо, а они делают. Складывается ощущение, что слова Президента всерьез никто не воспринимает. Такой интересный этот восточный менталитет, однако... то, что говорят "не надо" - делают...