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§ NG.kz
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом на Пулковских высотах. В том числе казахстанского солдата из Костаная. Строительство дорожной развязки приостановлено до 2019 года. Власти меняют проект застройки.
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§ Медный
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
а мы даже зарегистрироваться здесь не можем.

регистрируйся не бойся.... подай заявку и тебе одобрят.. если ты себя хорошо вёл.. тема обсуждалась
Профайл

§ КГСПС
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Проще сказать не пускают, чем пробовать.
Профайл

Гость
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом




Отправлено: 11.01.18 - 01:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом




Отправлено: 11.01.18 - 04:21
Комментарий проходит проверку.
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