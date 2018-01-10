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≡ Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат маслихата ЮКО Умирзак Мелдеханов на очередной сессии выступил с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого президента РК Нурсултана Назарбаева.
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§ yudjin
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Первый пошел!

ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут.

Цитата:
Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо.

Интересно, а депутат Мелдеханов и иже с ним казахстанцы или нет? надо проверить на кого они работают? Им работодатель говорит не надо, а они делают. Складывается ощущение, что слова Президента всерьез никто не воспринимает. Такой интересный этот восточный менталитет, однако... то, что говорят "не надо" - делают...
Профайл

§ yudjin
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попалась замечательная новинка, группа Пикник - Парню 90 лет
[video]https://www.youtube.com/watch?v=3DucdWlucys[/video]

Парень улицей идёт,
Парню 90 лет,
Тот же свет над головой,
То же небо и рассвет.

Солнце щурится ему
И лукаво смотрит в след,
Парень улицей идёт,
Парню 90 лет.

Зачарованно глядит
В радуги волшебный свет,
Всё у парня впереди,
Парню 90 лет.

Парень улицей идёт,
Видит всё, как в первый раз,
И от счастия вот-вот
Сердце вырвется сейчас.

... рекомендую ;-)
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Аноним
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа... Помню мелким (лет 10) ещё был, когда впервые Пикник услышал...

§ 112
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8667
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Кто недоволен этим, почему бы не поехать в Шимкент и не выступить против?
Ах, как всегда, профессиональному комментатору лишь бы лишь бы?
И ногой топнуть лень, ведь дело в езыке..
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§ drakon
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13023
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничё,скоро южане вам всё - переименуют.
Депуьатов тоже будут - переселять, в
квартиры - 30 квадратов на 1 человека.
А они - многодётные.Готовьте Жильё...
:lol: :-o :oops:
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ИН драйв
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 23:50
Комментарий удален модератором.

бывалый
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 11.01.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут.

как пыхаете жаром! продолжаем в том же духе!

Гость
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева




Отправлено: 11.01.18 - 07:57
Комментарий проходит проверку.
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