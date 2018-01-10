Цитата: ТАНОМИ:

Кенжибай А.:

они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно





Скорее всего этот пост принадлежит молодому человеку, в роду которого не было участников ВОВ, у которого нет возможности гордиться своими предками-победителями

Как раз таки нет, были и те кто живые вернулись и те кто пропал без вести, как рассказывала бабушка из аула вернулись двое, просто сейчас по прошествии времени думаешь, а за что они погибали? за что? за то что бы их потомков обзывали гостарбайтерами? им матерям, детям, выплачивали компенсации? как сказал один здесь как то на форуме ваши не воевали, а прятались в обозе, даже установить личности и похоронить не смогли по человечески за все годы советской власти, когда было мощное государство, эх... да что вам говорить ...позор... они же спасали вас...