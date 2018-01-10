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§ NG.kz
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом на Пулковских высотах. В том числе казахстанского солдата из Костаная. Строительство дорожной развязки приостановлено до 2019 года. Власти меняют проект застройки.
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ТТТ
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mikhail:
безвестные и даже не похоронные как положено, они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно, не уж то они не достойны, просто быть похоронными, как люди, не уж то они этого не заслужили?

Они воевали за свою Родину- СССР и похоронены на его территории. Все остальное- от лукавого..Передергивание для подлития масла в огонь...

Тем более, тогда почему они оделяют, на наших и не наших, не уж то они не достойны почестей?

коматозник
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Как чудовищно звучит..

Из твоих уст точно.
Таскать каштаны из огня.
Желтой прессы.
Ты дома поплюйся, например на парк Победы...

§ 112
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8667
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Из твоих уст точно.
Таскать каштаны из огня.
Желтой прессы.
Ты дома поплюйся, на

Видишь, и это вы, те, которых они когда то защищали..
- Поплюйся на Парк Победы..
Вот потому так и живем, плюясь, и тем более достойны, чтобы и на вас все плевали..
Потом возмущаемся, как таг...
Потому что такое отношение, уже наших воинов, делить начали, на своих и чужих..
Нет., с вами ничего хорошего не построишь..
Профайл

123
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 18:55
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 19:16
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну если статья о строительстве дороги по костям Защитников нашего Отечества, по костям наших дедов которые защищали нашу Родину от немецких захватчиков ,


Сколько пафоса! А случайно не обратили внимание, что статья, как раз, в осуждение предпринимателей, которые ради выгоды пошли на это варварство в надежде, что сойдёт с рук. А не сошло! И власти отреагировали:"Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил губернатору Георгию Полтавченко обращение с просьбой остановить работы. Депутат предложил властям изменить проект трассы в случае, если информация о захоронении подтвердится." Так что здесь можно возмущаться только предпринимателями, для которых святы только деньги. А Вы кем или чем возмущены конкретно?

Директор Пляжа
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему молчите, когда памятники и могилы нашим солдатам в Польше, Прибалтике и Украине уничтожают?
Многие же тут на них больше равняются и нам в пример приводят эти страны?
Цитата:
ТАНОМИ:
Сколько пафоса!

Ну так если по честноку, оно просто хайпнуть решило.

ТАНОМИ
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенжибай А.:
они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно


Скорее всего этот пост принадлежит молодому человеку, в роду которого не было участников ВОВ, у которого нет возможности гордиться своими предками-победителями

Директор Пляжа
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 20:15
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
уже наших воинов, делить начали, на своих и чужих.

Ну так ты это Кенжибаю А. предъявляй, он же об этом тут хабарит.
Или ты не заметил и как всегда лукавишь.

§ 112
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8667
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
ак ты это Кенжибаю А. предъявляй

Не понял..
Я сказал это в ответ тем, кто считает что эта новость о погибших солдатах, недостойна нашего "городка", кто считает что это нужно забыть и говорить о бытовых проблемах, кто считает что нужно плевать на память погибших солдат, воевавших за нашу Родину..
Мой ответ этим людям тебя как то не устраивает?
Профайл

Кенжибай А.
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Кенжибай А.:
они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно


Скорее всего этот пост принадлежит молодому человеку, в роду которого не было участников ВОВ, у которого нет возможности гордиться своими предками-победителями

Как раз таки нет, были и те кто живые вернулись и те кто пропал без вести, как рассказывала бабушка из аула вернулись двое, просто сейчас по прошествии времени думаешь, а за что они погибали? за что? за то что бы их потомков обзывали гостарбайтерами? им матерям, детям, выплачивали компенсации? как сказал один здесь как то на форуме ваши не воевали, а прятались в обозе, даже установить личности и похоронить не смогли по человечески за все годы советской власти, когда было мощное государство, эх... да что вам говорить ...позор... они же спасали вас...

§ КГСПС
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КГСПС Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
#28

КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 17:27
Комментарий удален модератором.Стесняюсь спросить, а за что!? По сравнению с некоторыми здесь вещающими я белый и пушистый. Или Великую степь нельзя упоминать?
Профайл

365
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
КГСПС Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
#28

КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 17:27
Комментарий удален модератором.Стесняюсь спросить, а за что!? По сравнению с некоторыми здесь вещающими я белый и пушистый. Или Великую степь нельзя упоминать?

вот видите вы с утра до вечера поливаете грязью нашу землю народ, вы полноправны пользователь, а мы даже зарегистрироваться здесь не можем.

§ КГСПС
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
вы с утра до вечера поливаете грязью нашу землю народ

Факты в студию, конкретно про меня, пожалуйста. Я, в отличие от вас, никогда не прячусь за МЫ и НАШЕ, а выражаю лично СВОЁ мнение. И не по всем темам подряд, а только по тем, которые касаются МЕНЯ и интересны МНЕ.
Профайл
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