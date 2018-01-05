Цитата: Fun_News:

в общем, в первые же дни они между собой что-то там не поделили, но дело реально едва до драки не дошло, а уж какими эпитетами они награждали друг друга...ммм, тут да, специальное образование надо! А фотки-то какие официальные, что вдвойне смешнее на фоне того конфликта))

это всегда так бывает, стары хозяин ни как не может привыкнуть, что это все уже ему не принадлежит и он здесь уже никто, а новый привыкает что он здесь хозяин.Цитата: Fun_News:

Раз пошла такая пьянка-доставай последний огурец! Пущай поведает сколько пришло южан на работу, а заодно объяснит, почему те приходят часов в 11 на работу (рабочий день с 9), и в течение воздух пинают

он теперь хозяин и сам будет решать кто будет работать в его команде и как будет работать и не перед кем отчитываться не будет, так что узбогойся.