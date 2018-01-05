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§ NG.kz
«Иволга» - синоним слова «кризис»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На излете 2017 года в ТОО «Иволга-Холдинг» пришел новый руководитель. Генеральным директором компании, до сих пор являющейся крупнейшим агропредприятием в РК, был назначен Айдарбек Ходжаназаров, который до того занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Астана».
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Директор Пляжа
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
вернуть все авто купленные родственникам.

Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?

Народный контроль
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Это вот такое вот спасибо, за рабочие места со стабильными зарплатами, за налоги, да и за проделанную работу?

Низки поклон за разваленные совхозы и деревни! Поговори с сельчанами которые работали на Иволгу! Все колхозники проклинают Иволгу!

Народный контроль
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]Директор Пляжа:[/b
Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?

На территории России! Точнее в Поволжье с 1921 г по 1933 года!В Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Самарской области.

Fun_News
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в общем, в первые же дни они между собой что-то там не поделили, но дело реально едва до драки не дошло, а уж какими эпитетами они награждали друг друга...ммм, тут да, специальное образование надо! А фотки-то какие официальные, что вдвойне смешнее на фоне того конфликта))
Цитата:
Ходжаназаров ответил на комментарий к этому посту корреспондента «НГ», пообещав сделать компанию более открытой для прессы и ответить вскоре на все интересующие прессу вопросы.

Раз пошла такая пьянка-доставай последний огурец! Пущай поведает сколько пришло южан на работу, а заодно объяснит, почему те приходят часов в 11 на работу (рабочий день с 9), и в течение воздух пинают 8-):
Цитата:
При правильном подходе и реализации всех его возможностей он просто должен стать одним из флагманов экономики страны.

как говорится, без комментариев! Главное - это объективность, как говорится, взгляд со всех сторон. А выводы делайте сами 8-)

Читатель 1
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"в общем, в первые же дни они между собой что-то там не поделили, но дело реально едва до драки не дошло, а уж какими эпитетами они награждали друг друга...ммм,"
Сразу вспомнил Остапа и отца Фёдора из 12 стульев (сцена в гостинице))

гость
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 07.01.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно интересная пьянка! Все думали, а Вася не учредитель ТОО, а просто наемный директор, хоть и генеральный? Может учредитель соучредитель, член совета директоров малюсенькой долей?с Был бы единственный учредитель отодвигать не стали бы. Но вдруг он так закризисился, являясь единственным учредителем, что не только долги перед банками возникли не погашаемые, но и возможно запахло "жаренным" со стороны УК РК. Тогда понятно, можно ставить условия, а тема смещения найдется. Прибывший похоже просто временный управляющий. Что то мне подсказывает, что дела такой тайги как то могут быть связаны с головняком по поводу необходимости реализации в РК СПК согласно Положению Стратегии развития до 2025 года. Не удивлюсь если через короткое время Иволга распадется на мелкие СПК по всей области где щас ТОО хозяйничает и будет палочка для отчета о выполнении требования о создании СПК. Отрапортуем о поднятии сельского хозяйства. Интересный винегрет может случиться, но только результат каким будет?

Укрощение строптивого
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 08.01.18 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле и КХ и ТОО в селах только занимаются выдавливанием из земли урожай, растить иные культуры им не выгодно ровно как заниматься животноводством и производить мясомолочные продукции. Приобрели комбайны с большим охватом жатки из за бугра с экономили на раб. силе и всякая иная экономия и на зарплате. Если платят по 100 тыс. то горстке для отмазки. Поэтому большинство в селах обездоленные,их кинули с самого начала "прихватизации" и они вынуждены покидать села и снимать квартиры в городах батрача и здесь за мелкие подачки. КХ и ТОО загребают жар всеми конечностями пока государство спит, бабло аккурат-о вкладывают в бизнес в городах и за бугром, а отдельные вообще в наглую шикуют. Надо все КХ у кого более 1000 га. и ТОО преобразовать в мелкие СПК, в центр. усадьбах создать по 5-7 СПК с обязательным условием выращивания зерновых и др., а также разведением животноводства и производства мясомолочной продукции. Народ будет при работе, сыт и обут. Продовольственная безопасность обеспечена. А ожиревших за счет бедного народа как Иволга надо укрощать, у них заначка есть на три жизни вперед.

Читатель 1
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 08.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что эти "сельхозники" "незатейливо" качают из земли - давно понятно. А "результат" такого землепользования будет))) обязательно

Роман
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 08.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Укрощение строптивого:
А ожиревших за счет бедного народа как Иволга надо укрощать, у них заначка есть на три жизни вперед.

Полагаю, что сейчас из них вытащат максимально что можно, потом может быть и отпустят.

Роман
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 08.01.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fun_News:
в общем, в первые же дни они между собой что-то там не поделили, но дело реально едва до драки не дошло, а уж какими эпитетами они награждали друг друга...ммм, тут да, специальное образование надо! А фотки-то какие официальные, что вдвойне смешнее на фоне того конфликта))

это всегда так бывает, стары хозяин ни как не может привыкнуть, что это все уже ему не принадлежит и он здесь уже никто, а новый привыкает что он здесь хозяин.Цитата:
Fun_News:
Раз пошла такая пьянка-доставай последний огурец! Пущай поведает сколько пришло южан на работу, а заодно объяснит, почему те приходят часов в 11 на работу (рабочий день с 9), и в течение воздух пинают

он теперь хозяин и сам будет решать кто будет работать в его команде и как будет работать и не перед кем отчитываться не будет, так что узбогойся.

§ Victor Yang
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роман:
он теперь хозяин и сам будет решать кто будет работать в его команде и как будет работать и не перед кем отчитываться не будет

Это ещё почему? Генеральный директор не значит главный учредитель, а значит главный управляющий (возможно, из числа учредителей). И если политика этого генерального не будет удовлетворять большинство учредителей по процентным долям (а это может быть даже один человек), то ему скажут до свидания - и всё.
Профайл

Роман
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 08.01.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это ещё почему? Генеральный директор не значит главный учредитель, а значит главный управляющий (возможно, из числа учредителей). И если политика этого генерального не будет удовлетворять большинство учредителей по процентным долям (а это может быть даже один человек), то ему скажут до свидания - и всё.

здесь другой случай, все будут с ним согласны, что бы он не делал, агашки его в обиду не дадут.

Funny_News
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 09.01.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.

Василий Евсеевич.
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 10.01.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кредиты Иволга брала, поручителем был Казахстан. Иволгу государство, как банки, поддерживало дотациями, но производительность труда так и не поднялась...
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