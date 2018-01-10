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≡ По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обеспеченность жильем на одного жителя в 2030 году должна составлять 30 квадратных метров, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
4 человека живем в 4-х комнатной хватает места. куда еще больше?

Много ль вас - таких? Речь о НУЖДАЮЩИХСЯ!!!
Цитата:
ХХХ:
да если б на халяву 120 м додарили бы не взял

На халяву - взяли бы, 120%!!! Ещё бы и жалобы во все инстанции катали - типа "почему мне не досталось"...

Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 17:02
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аноним надо было рождаться чуток ранее аи не пИсать здесь.

Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 18:35
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Аноним надо было рождаться чуток ранее

Насколько ранее?

§ 112
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
кто предлагал цену на природный газ поднять? Разоришься!
Цитата:

Да даже на 300 процентов подыми газ, все равно дешевле горячей и дешевле холодной воды будет..
Профайл

Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, в интеллектуальном доме наверное голограммы вместо обычного экрана будут и например дорогая редакция и Уважаемые будут в образе передо мной в моей квартире стоять?

Будет приложение в смартфоне, управляющее системами жизнеобеспечения. Троллей, в любом виде, даже приложение не потерпит. Будете троллить систему "умного дома" - она вас просто обесточит, обезгазит и обезводит. Потом будете лапу "с****ть"

Гость
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 19:39
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