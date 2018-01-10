Цитата: ХХХ:

4 человека живем в 4-х комнатной хватает места. куда еще больше?

Много ль вас - таких? Речь о НУЖДАЮЩИХСЯ!!!

Цитата: ХХХ:

да если б на халяву 120 м додарили бы не взял

На халяву - взяли бы, 120%!!! Ещё бы и жалобы во все инстанции катали - типа "почему мне не досталось"...