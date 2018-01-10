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§ NG.kz
Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни, - отметил Назарбаев.
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§ 112
Re: Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там, в школе Назарбаев медицину еще изучают?
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§ КГСПС
Re: Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, создать научный онкоцентр.///Кеннет Алибек отметил, что перед отъездом к себе в США он понял, что начал испытывать страх.
«Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в Казахстане: работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, так как это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США и руковожу наукой в компании — здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть… Поэтому счастлив, что делаешь науку — и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организовано так, что все завиcит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС, и многих других… А других — целые армии. Рабочий день давно (4 часа назад) закончился и пора идти домой», — заключил он.
Кеннет Алибек эмигрировал в США в 1992 году. В 2010-м он переехал в Астану, где возглавлял Национальный медицинский холдинг и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.
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