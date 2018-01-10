КГСПС Re: Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:37 По его словам, необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, создать научный онкоцентр.///Кеннет Алибек отметил, что перед отъездом к себе в США он понял, что начал испытывать страх.

«Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в Казахстане: работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, так как это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США и руковожу наукой в компании — здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть… Поэтому счастлив, что делаешь науку — и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организовано так, что все завиcит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС, и многих других… А других — целые армии. Рабочий день давно (4 часа назад) закончился и пора идти домой», — заключил он.

Кеннет Алибек эмигрировал в США в 1992 году. В 2010-м он переехал в Астану, где возглавлял Национальный медицинский холдинг и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.