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§ NG.kz
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом на Пулковских высотах. В том числе казахстанского солдата из Костаная. Строительство дорожной развязки приостановлено до 2019 года. Власти меняют проект застройки.
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ТТТ
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mikhail:
безвестные и даже не похоронные как положено, они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно, не уж то они не достойны, просто быть похоронными, как люди, не уж то они этого не заслужили?

Они воевали за свою Родину- СССР и похоронены на его территории. Все остальное- от лукавого..Передергивание для подлития масла в огонь...

Тем более, тогда почему они оделяют, на наших и не наших, не уж то они не достойны почестей?

коматозник
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Как чудовищно звучит..

Из твоих уст точно.
Таскать каштаны из огня.
Желтой прессы.
Ты дома поплюйся, например на парк Победы...

§ 112
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Из твоих уст точно.
Таскать каштаны из огня.
Желтой прессы.
Ты дома поплюйся, на

Видишь, и это вы, те, которых они когда то защищали..
- Поплюйся на Парк Победы..
Вот потому так и живем, плюясь, и тем более достойны, чтобы и на вас все плевали..
Потом возмущаемся, как таг...
Потому что такое отношение, уже наших воинов, делить начали, на своих и чужих..
Нет., с вами ничего хорошего не построишь..
Профайл

123
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 18:55
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Могилы солдат разрушены в ходе строительства под...




Отправлено: 10.01.18 - 19:16
Комментарий удален модератором.
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