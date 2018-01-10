Цитата: Mikhail:

безвестные и даже не похоронные как положено, они отдали свою жизнь за чужую страну, просто так безвозмездно и бездарно, не уж то они не достойны, просто быть похоронными, как люди, не уж то они этого не заслужили?



Они воевали за свою Родину- СССР и похоронены на его территории. Все остальное- от лукавого..Передергивание для подлития масла в огонь...

Тем более, тогда почему они оделяют, на наших и не наших, не уж то они не достойны почестей?