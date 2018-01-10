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§ NG.kz
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат маслихата ЮКО Умирзак Мелдеханов на очередной сессии выступил с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого президента РК Нурсултана Назарбаева.
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§ Victor Yang
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый пошел!
Профайл

коматозник
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Чимкент первым отметился!

456
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже даже Америка пример ономастики переняла, хочет назвать улицу им. Борииса Немцова, где находится Рос.посольство.

§ сайлау курманов
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почитайте коменты в группе- мы из рудного , на вчерашнее послание президента, просто кошмар , резкий контраст , такая ненависть
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* drakon
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13022
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай,почему - отстаёте?... :lol:
Профайл

Гость
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева




Отправлено: 10.01.18 - 19:29
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