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≡ Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О росте производства "зелёных авто" в 2018 году заявили на предприятии после заявления Президента о том, что в Астане и Алматы скоро будут ездить только на электрокарах.
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§ аргентина -ямайка
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 10.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ну-ну. они то маленький секретный спутник на неделе не доставили.

так я не понял , вы радуетесь или расстроились что чабаны не поедут собирать металлолом в степи ?
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Директор Пляжа
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:

А вы что новости не читаете? это русские хакеры его хакнули и скоро он появится на ВДНХ, в павильоне космонавтики. Вся неполживая украинская пресса этим пестрит )

§ КГСПС
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Jonny:
на ночь поставил - на утро готово,

На ночь поставил - на утро сгорел!
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§ КГСПС
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Он имеет и легковушку и электромотоцикл.

Он имеет их, они имеют его. И не известно кто кого больше. :lol:
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