NG.kz Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:15 О росте производства "зелёных авто" в 2018 году заявили на предприятии после заявления Президента о том, что в Астане и Алматы скоро будут ездить только на электрокарах.

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