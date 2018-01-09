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≡ Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев", - сказал президент Казахстана.
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§ elektron
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?

Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-) Так никто ничего и не дождался :-o
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§ pandit
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 10.01.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили... Начинаю понимать...
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Гость
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 01:00
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7237
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.01.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?


Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5696
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.18 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Можно понять и так и так, полагаю намеренно так

Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
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