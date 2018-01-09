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≡ Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев", - сказал президент Казахстана.
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кустанаец 1
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
правильно, постепенно все будет, все в наших руках, из такого ср..ча

В какие годы был срач и кто был до него и во время него главой государства ?

Иолис
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно, живёт в своём мире, в Сингапуре.

суслик
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно и тоже каждый раз! Живём надеждами о будущем. А жить то надо здесь и сейчас!!!

автолюбитель
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы не плохо ещё урезонить патрульных на дорогах, а то каждый маневр дор.пол. преподносят, как движение по встречной полосе и сразу же клонят к лишению прав. Достал уже этот дорожный произвол.

§ Vital
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На СЕГОДНЯ. Определёный круг в стране держит за рубежом , лярды а возможно и больше. Им этих денег очень,очень много, они незнаю чё с ними делать.По факту их хватит не только внукам и правнкуам их хватит что купить страну . Почему бы это не признать. На эти деньги тут можно построить новые элеваторы.заводы.дороги.подарить всем жителям по дому. и превратить страну в рай. Но увы. Мы учим латиницу. проглатываем остальное .....
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ЮКА
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая пелена на глазах наших руководителей? Сотни объявлений в новостройках, сотни объявлений продаж вторичного жилья, тысячи желающих купить, но не могут, потому что суммы предлагаемых кредитов и иппотек далеки от реальных цен. В итоге одни не могут продать, другие купить, а сотни пустых квартир простаивают без дела.

§ 112
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
итоге одни не могут продать

Продать?
Да в легкую..
Сам подумываю может уже продать пару квартир, не переживаю за продажу, это легко..
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Серж
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОДНЯТЬ и УВЕЛИЧИТЬ, золотые слова...

alex
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что ему ещё говорить,что теньге будет500?Короля играет свита,а народ то голый.

ЮКА
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то в советские времена, времена совершенно пустых полок магазинов на запасных железнодорожных путях стояли целые составы с товарами, которые по чьим-то запретам не поставляли в магазины. Теперь рассекречивают "врагов народа". А что толку? Не правильней ли все это было бы делать своевременно. Сейчас товар(жилье) есть, спрос есть, а действия не доступны? А не пора ли нам вновь ввести эту терминалогию и своевременно обличить врагов народа?

zass
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:42
Комментарий удален модератором.

zass
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 22:46
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас

Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?
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Гость
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 00:27
Комментарий проходит проверку.
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