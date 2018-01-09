Vital Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5300

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:10 На СЕГОДНЯ. Определёный круг в стране держит за рубежом , лярды а возможно и больше. Им этих денег очень,очень много, они незнаю чё с ними делать.По факту их хватит не только внукам и правнкуам их хватит что купить страну . Почему бы это не признать. На эти деньги тут можно построить новые элеваторы.заводы.дороги.подарить всем жителям по дому. и превратить страну в рай. Но увы. Мы учим латиницу. проглатываем остальное .....