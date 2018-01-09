Цитата: архимед:

Если это не принять, то коррупция будет массовой!



Да ладно уже..

Коррупция помогает и иногда эффективней даже.

Я вот всегда нарушал в одном месте, лет 12 как уже, и только в этом году оштрафовали, отдал небольшие деньги и все понял.

Теперь не разворачиваюсь на перекрестке по встречке..

И не надо у них там ничего конфисковывать, наоборот им спасибо большое, мне впаять могли, опять же спорно, встречку..

Год лишения или если судиться и выиграть это дело даже, то накормить просто всех адвокатов и судей, дороже вышло бы..

А так коррупция помогает народу очень, очень эффективно и качественно..