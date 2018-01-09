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≡ Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 9 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.
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§ Серый волк
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9293
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ответственности в виде выговора

Какой страшный удар судьбы выпал!
̶д̶ж̶у̶м̶а̶н̶д̶ж̶и̶ коррупция в опасности!
:lol:
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§ шолом рубашкин
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 09.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Хотя выговор, маловато
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архимед
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...




Отправлено: 09.01.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупцию нужно искоренять на корню! И это самая главная задача государства, невзирая на высокие ранги и чины, путем проведения показательных процессов! Пути искоренения разные: смертная казнь, лишение гражданства, залог имущества родственников, уже работающего служащего, а также вновь поступающего на госслужбу очередного служащего, государству, для того, чтобы залог имущества стал препятствием совершать коррупционное преступление, под страхом его изъятия! Если это не принять, то коррупция будет массовой!

§ 112
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Если это не принять, то коррупция будет массовой!

Да ладно уже..
Коррупция помогает и иногда эффективней даже.
Я вот всегда нарушал в одном месте, лет 12 как уже, и только в этом году оштрафовали, отдал небольшие деньги и все понял.
Теперь не разворачиваюсь на перекрестке по встречке..
И не надо у них там ничего конфисковывать, наоборот им спасибо большое, мне впаять могли, опять же спорно, встречку..
Год лишения или если судиться и выиграть это дело даже, то накормить просто всех адвокатов и судей, дороже вышло бы..
А так коррупция помогает народу очень, очень эффективно и качественно..
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§ Медный
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
искоренять на корню

слова вам не кажутся однокоренными? :-)
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Судья ДРЭД
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...




Отправлено: 09.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судей почему не смотрите. Там очень интересно вам будет поработать и статистику себе повысите

Гость
Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области




Отправлено: 10.01.18 - 02:57
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