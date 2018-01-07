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≡ Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».
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предок
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
возможно предки последних больше пользы для СССР принесли бы выращивая овощи, собирая женьшень, элеутерококк, радиолу и другие лекарственные травы.


переведи на русский.

Kairat stayer
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предок:
переведи на русский.


Предок, разъясняю, там ирония с сарказмом присутствуют, не всем дано понимать. Предков отдельных товарищей которые в настоящее время против латиницы и.т.д. надо было оставить в покое, не депортировать к нам, чтобы они там в своё время собирали лекарственные травы и выращивали овощи. Как попугай, приходиться одно и тоже повторять, что непонятного? Если серьёзно и в целом депортации были не гуманными даже по тем временам, в периоды тотальных репрессии, столько горя причинили многим народам, в основном ни в чем неповинным людям, в том числе, как отметил ранее детям, женщинам и старикам (многие погибли при перевозках и на новых местах жительства).

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
многие погибли

крутая манипуляция, и не скажешь что мало погибло, да? :-x

90-ые - наркомания, многие погибли.
ВЧК, алкоголь - многие погибли
Казахстан, 25 лет независимости - многие уехали
ну и т.д. и т.п.
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 10.01.18 - 05:36
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