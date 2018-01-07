Kairat stayer Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа #46







Отправлено: - 21:37 Цитата: предок:

переведи на русский.



Предок, разъясняю, там ирония с сарказмом присутствуют, не всем дано понимать. Предков отдельных товарищей которые в настоящее время против латиницы и.т.д. надо было оставить в покое, не депортировать к нам, чтобы они там в своё время собирали лекарственные травы и выращивали овощи. Как попугай, приходиться одно и тоже повторять, что непонятного? Если серьёзно и в целом депортации были не гуманными даже по тем временам, в периоды тотальных репрессии, столько горя причинили многим народам, в основном ни в чем неповинным людям, в том числе, как отметил ранее детям, женщинам и старикам (многие погибли при перевозках и на новых местах жительства).