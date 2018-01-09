Цитата: Серый волк:

Может смело ссылаться на акиматских штанопротирателей, налево и направо катающихся в жоповозках за 23 миллиона с чужими номерами по встречке, на красный итд

Ты на Тимати у себя попробуй, покритикуй открыто..

Что ж тебе наши то не угодили?