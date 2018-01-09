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§ NG.kz
Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель, ранее судимый и состоящий на профилактическом учете в полиции житель Костаная, пояснил, что автомобиль купил в прошлом году, решил не ставить его на учет из-за большого налога на данный транспорт, поэтому приобрел подложные номерные знаки.
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§ Серый волк
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9290
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может смело ссылаться на акиматских штанопротирателей, налево и направо катающихся в жоповозках за 23 миллиона с чужими номерами по встречке, на красный итд. Ко всему прочему эти дружбаны данного нарушителя, (можно сказать кореша по шконке) некоторые уже судимые, недавно, другие в скором будущем туда успешно продвигающиеся. :lol:
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=15781
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§ Серый волк
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9290
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще данного гражданина нуно наградить, так как он по примеру акима доверие внушал окружающим! :-)
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27318
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§ 112
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может смело ссылаться на акиматских штанопротирателей, налево и направо катающихся в жоповозках за 23 миллиона с чужими номерами по встречке, на красный итд

Ты на Тимати у себя попробуй, покритикуй открыто..
Что ж тебе наши то не угодили?
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zas
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 18:04
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то сзади старенькое что то, похоже на 190 или такой же, даже не Е, не то что $класса..
И какой на Это налог?
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