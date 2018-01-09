Цитата: 1952/доктор СИЗО:

инстинкты продолжения рода человеческого, разве это так уж и плохо?

Когда без согласия тебя снасилят в противоестественном виде, так ли это плохо? просто он не знал, что ты не можешь иметь детей... это же так естественно, сношаться со всем, что может шевелиться.



"убей или беги", всё на рефлексах... как же быстро вы в себе убрали всю духовную составляющую... всё вас искушает вижу общество у нас просто семимильными шагами идёт в буду... прошлое, доисторическое прошлое

Не надо пестовать социал-дарвинизм в нашем обществе.