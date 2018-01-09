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≡ Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СМК и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) обратилась группа адвокатов экс-депутата, обвиняемого в изнасиловании 19-летней Елены Ивановой из Восточно-Казахстанской области, сообщает Тimeskz.kz со ссылкой на пресс-службу общественного объединения.
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§ самый умный
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 09.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди совсем перестали понимать юмор.
СМК - это наш аналог российской "Красной бурды", они пишут "новости" на злободневные темы в сатирическом жанре.
Перечитайте саму статью еще раз. 8-)
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 09.01.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена:
тогда напишите в нем сыграли звериные инстинкты, а он за них ответственности не несет

инстинкты продолжения рода человеческого, разве это так уж и плохо?

§ сайлау курманов
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2495
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.01.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если примут подобные законы и поправки к ним , последует срочный пересмотр уголовных дел по взлому лохматых сейфов , придется перед многими уголовниками извиниться , а другим выдать компенсацию
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...
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 09.01.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
если примут подобные законы и поправки к ним , последует срочный пересмотр уголовных дел по взлому лохматых сейфов , придется перед многими уголовниками извиниться , а другим выдать компенсацию


да, тяжело тебе теперь буде, "медвежатнику".

§ Медный
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
инстинкты продолжения рода человеческого, разве это так уж и плохо?

Когда без согласия тебя снасилят в противоестественном виде, так ли это плохо? просто он не знал, что ты не можешь иметь детей... это же так естественно, сношаться со всем, что может шевелиться. :lol:

"убей или беги", всё на рефлексах... как же быстро вы в себе убрали всю духовную составляющую... всё вас искушает :-) вижу общество у нас просто семимильными шагами идёт в буду... прошлое, доисторическое прошлое
Не надо пестовать социал-дарвинизм в нашем обществе.
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Lex
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 09.01.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
беспорядочно испускала «феромоны» - можно учуять беспорядочно испускающийся сероводород, но никак не феромоны. В этом случае товарищу тогда не ИВС нужно, в немного другое место с классной модной одеждой с длинными рукавами.
"Порыв страсти был настолько велик, что он не успел идентифицировать партнера." - если аткие проблемы со зрением, нужно тогда наколоть штрихкод на шее у своей мадам, каждый раз при порыве страсти пропикать ее сканером и при положительном результате при бешеном порыве совершить половой акт в ближайшее ...

§ Серый волк
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9290
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю деплутатам не останавливаться и принять всё!
:lol:
Жить станет намного интереснее!
Депутаты смогут насиловать по неосторожности. полицаи ловить по неосторожности в день зарплаты и продолжать продавать наркоту уже прямо в полиции опять же по ней, перепутав с мукой по неосторожности. Акимы опять же по неосторожности путать свои фазенды с акиматом, патамушта они похожи, и бюджеты области с бюджетом Саудовской аравии. Они же так похожи. Просто номера счетов немного разные. Ещё можно на луне гранитные бордюрины вляпать по неосторожности взяв долг за Байконур. :lol: Как хорошо иметь таких умных избирателей! Теперь за цирк платить не нуно! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 09.01.2018 - 14:42]
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Курмангали
Re: Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили...




Отправлено: 09.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
"Порыв страсти был настолько велик, что он не успел идентифицировать партнера."

во наши мужики дают, оказывается какие мы страстные, никогда за собой такого страсти не замечал, хотя мы одной национальности, как то всегда тянуло на других женщин, жена вроде уже за 15 лет приелась, а вот его и на стороне тянет на свою жену странный чел.
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