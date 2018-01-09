Цитата: Директор Пляжа:

Нашли откуда приглашать,



Причем тут это? Тут хоть ведущего европейского тренера пригласи толку не будет. У тебя вообще не в ту степь, как всегда, причинно-следственная связь пошла.

Просто я сравниваю когда играют наши соседи или наши футболисты, такое чувство когда бегают, что к ногам их привязаны гири, потом точно передать не могут и поймать мяч, а их игроки прямо порхают, что то с технологией тренировок не так или отбором игроков, надо приглашать из дальнего зарубежья где развит футбол, а что пригласил Российских что наших это равносильно пригласить учителя физкультуры закончившего спортфак будет то же самое, по одним советским учебникам изучали футбол.