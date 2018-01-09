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§ NG.kz
Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россиянин Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Ранее Бородюк заявлял, что принял решение по поводу сборной Казахстана, но объявит его позднее.
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Народный контроль
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без развития детского футбола нет будущего в профессиональном футболе.

андрей
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая прописная истина , бл....... менять надо ,а не кровати передвигать .... Уже взрослые дети тренируются по три раза в неделю всего в спортзалах где найдут по часу , в то время когда тренировки должны быть каждый день .Но это система ,кто же согласится не понятно ради чего всё менять

Гость
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не приглашать тренеров, а своих 6 летних пацанов, человек 20-30, отправить на учебу по футболу в Испанию, Бразилию, Голландию или Англию лет на 10, вот тогда будет своя настоящая национальная команда.

365
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли откуда приглашать, там у них у самих футбола нет, наверное с ними легче бабки рубить свои же такой же менталитет как и у наших, срубить бабки, а там хоть трава не расти.

Вова
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не спорт, а бизнес

Директор Пляжа
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
Нашли откуда приглашать,

Причем тут это? Тут хоть ведущего европейского тренера пригласи толку не будет. У тебя вообще не в ту степь, как всегда, причинно-следственная связь пошла.

§ 112
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку
112


(Пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то нужно приглашать профессионалов, кто чего то когда то добился..
Как Гусь например..
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365
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Нашли откуда приглашать,

Причем тут это? Тут хоть ведущего европейского тренера пригласи толку не будет. У тебя вообще не в ту степь, как всегда, причинно-следственная связь пошла.

Просто я сравниваю когда играют наши соседи или наши футболисты, такое чувство когда бегают, что к ногам их привязаны гири, потом точно передать не могут и поймать мяч, а их игроки прямо порхают, что то с технологией тренировок не так или отбором игроков, надо приглашать из дальнего зарубежья где развит футбол, а что пригласил Российских что наших это равносильно пригласить учителя физкультуры закончившего спортфак будет то же самое, по одним советским учебникам изучали футбол.

001
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбол родился в Англии, вырос в Бразилии, а умер в Казахстане.

§ 112
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку
112


(Пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
одним советским учебникам изучали футбол

Изучали ли?
Так, поставили своих по блату и давай допинги вкалывать..
Далеко ходить не надо..
Кстати и пора бы уже Вада или кто то таи, наших футболистов проверить на предмет допинга..
Не может быть, практически одна страна, а мы тут ни причем в скандале с допингами.
Тренер то откуда..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
надо приглашать из дальнего зарубежья где развит футбол

В российском футболе уже как омна и зарубежных специалистов, так и игроков, а толку от этого не особо. Не с того боку подходишь ты, не с того.

Директор Пляжа
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улыбаюсь с новостей. Жена Аршавина не смогла поменять памперс в самолете и устроила скандал.

Муж кривоног, жена рук**оп.))

365
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
365:
надо приглашать из дальнего зарубежья где развит футбол

В российском футболе уже как омна и зарубежных специалистов, так и игроков, а толку от этого не особо. Не с того боку подходишь ты, не с того.

а у вас какие предложения? столько труда и денег и официально и неофициально было вложено в ФИФА и их сотрудников, что бы туда влезти, доказывать что мы европейцы, надо же что то делать, ежегодно вносим такие взносы.

§ 112
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку
112


(Пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Муж кривоног, жена рук**оп.))

Как раз таки Аршавин профессионал, и этим, а не пургометством анонимно на форумах, зарабатывает себе на хлеб с маслом.
Ну и с икрой..
Чужих жен обсуждать не стану..
Профайл
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