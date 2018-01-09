Цитата: Он также напомнил, что санкция статьи 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Кроме того, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов средства специальных служб.

И это правильно.

Только так, без всяких.