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§ NG.kz
В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 9 января, в 02.48, на пульт «102» поступило анонимное сообщение с сотового телефона о том, что в доме по улице Кирпичной в Костанае заложено взрывное устройство. Через несколько часов оперативники установили подозреваемого.
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Директор Пляжа
Re: В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного...




Отправлено: 09.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он также напомнил, что санкция статьи 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Кроме того, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов средства специальных служб.

И это правильно.
Только так, без всяких.

Народный контроль
Re: В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного...




Отправлено: 09.01.18 - 18:54
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