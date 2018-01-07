Цитата: ТАНОМИ:

Хохол:

По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ?





Надо! К какому врагу Казахстана я могу переметнуться?

к примеру как в украине, то же жили, жили, а потом захотели отделиться, их властям надо было заранее вычислить таких да и принять меры упреждающего характера, а они играли в демократию, наши вроде чуть с опаданием, но очнулись, думаю лет через 5 у нас все будет нормально, ни кто не пискнет.