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≡ Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».
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§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кого Сталин пообещал скинуть в Каспий

и кого же? просвети со ссылочкой на документ :-)
Цитата:
112:
Мы что, с Турцией воевали?

а что ты её вспомнил? больше не кого было? другие государства? другие народы, ну как другие... например, крымских татар?! ;-)
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§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Факт - это когда факт, тут и понимать нечего и считаю, что СМИ, несущие информацию в массы, должны руководствоваться только фактами.

Понимаешь ли всё нужно разбирать на примерах...
факт это одно, а вот проведут разъяснение факта и станет "факт с окрасочкой"
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ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ?


Надо! К какому врагу Казахстана я могу переметнуться?

Хохол
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 08.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто в бронепоезде , и для которых доходит не с первого раза , на твоё утверждение и предположение Цитата:
ТАНОМИ:
И это после почти 200 лет жития в России. А теперь зададимся вопросом: как бы поволжские немцы встретили подошедших к Волге фашистов? И была ли правильной депортация немцев во избежание удара в спину?
я привёл в пример тебя и таких как ты . Нужно ли вас , проживающих в Казахстане но не желающих учить язык , принимать и перенимать казахскую культуру и образ жизни , выселять , отбирать всё и переселять куда нибудь куда Макар телят не гонял , потому что например если выберут Жириновского , вы тут будете пятой колонной . Правильная ли и оправданна ли будет твоя депортация с конфискацией во избежания удара в спину ?

Керей
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Хохол:
По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ?


Надо! К какому врагу Казахстана я могу переметнуться?

к примеру как в украине, то же жили, жили, а потом захотели отделиться, их властям надо было заранее вычислить таких да и принять меры упреждающего характера, а они играли в демократию, наши вроде чуть с опаданием, но очнулись, думаю лет через 5 у нас все будет нормально, ни кто не пискнет.

Директор Пляжа
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 15:22
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Керей:
к примеру как в украине, то же жили, жили

А потом бац и госпереворот. Называй уже все своими словами. Даже те кто стояли на майдане, так сейчас смену власти и называют.

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Правильная ли и оправданна ли будет твоя депортация с конфискацией во избежания удара в спину ?

ты оправдываешь переселение народов Сталинских времён...:-o где наши либералы???? :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

кстати, Крым и отселился :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Керей:
их властям надо было заранее вычислить таких да и принять меры упреждающего характера, а они играли в демократию

Это не демократия, а рас...во властей. В 92-м году Россия вяло просила Крым назад, Украина вяло отказала - денег ни у кого не было флот содержать. И с тех пор документы в порядок украинские власти не привели - вот и итог. Не было бы белых пятен в законодательстве - не было бы никаких зеленых человечков.
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Директор Пляжа
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
К какому врагу Казахстана я могу переметнуться?

Хотелось бы что бы он мысль до конца озвучил, кого врагами считает.
Хохол, слабо?

zas
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 17:18
Комментарий удален модератором.

zas
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 09.01.18 - 17:20
Комментарий удален модератором.
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