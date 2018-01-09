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§ NG.kz
Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в 19:00 в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны, сообщает пресс-служба Акорды.
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zas
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
до простого народа

а кто это? это тот у которого нет айпадов и айфонов за 23000? или есть еще какой то молекулярно простой народ?

Серж
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели дивиденты от нефти-газу народу дадуть?

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2495
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.01.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередное послание , слово то какое нехорошее , видимо самый популярный русский мат можно признать как внеочередное послание оппоненту в словесной перепалку
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§ КГСПС
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Я устал. Я ухожу." Не?

Я устал от вас, уходите. ;-)
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§ КГСПС
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Если снова скажет, что девальвации не будет, значит ждите бакс за 500.

Кстати, обменники не залихорадило после этого анонса?
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ufo
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю что нам наконец то скажут что в Америке власть захватили рептилоиды и мы все в матрице живем ... остальное вряд ли интересно

§ КГСПС
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Неужели дивиденты от нефти-газу народу дадуть?

Ага, ждите. Тут с ССГПО выдирать приходится, а вы с государства захотели.
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§ Victor Yang
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Неужели дивиденты от нефти-газу народу дадуть?

Цитата:
За период с января по июнь 2017 года Казахстан экспортировал 33,2 млн тонн сырой нефти на сумму $12,8 млрд

А если посчитать? $12,8 млрд/18 млн жителей=711 долларов каждому жителю за ПОЛГОДА - 118,5 долларов в месяц=39000 тенге. Это так много? А ещё в бюджет надо - бюджетников содержать, дороги строить, на ЧС выделять.
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001
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"ПОСЛАНИЕ" - это очень правильное выражение. К месту.

житель
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в месяц=39000 тенге. Это так много?


вторая зарплата. первая такая же.

хм
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ещё в бюджет надо - бюджетников содержать


о себе любимом заботишься ?

§ Victor Yang
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хм:
о себе любимом заботишься ?

В том числе. Наши заказчики - в основном, бюджет. А тебе не нужна ни полиция, ни школы, ни детсады, ни дороги, ни больницы бесплатные?

[Исправлено: Victor Yang, 09.01.2018 - 17:07]
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гость
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Послание, наверное от слова сделать посыл, подать надежды что ли, определить новые пути и дороги того как будем жить дальше, на что расчитывать можно, определить до следующего года как все будет развиваться. Ну вот только догонялки зарплаты с ценами на продукты, ценами за комунальные, проезд в общ. транспорте ... никак не прекращаются, коррупция как была так и есть, только меняет краски, что такое кластеры не понял и где они? Проблемы ИП остаются, работодатели Ип-ки, как кидали работников не заключая договора так и есть. Получить образование как было дорого еще подорожало. Дорогу из Рудного в Костанай как делали каждый год так и латают. Пенсии подняли и сразу комунальные выросли и цены на продукты. Главное конечно что нет войны и это хорошо, но было бы лучше если бы был толк от поднятия пособий и пенсий - это какой никакой показатель. Как только услышат о том что через пол года добавят пенсии, сразу начинают плакать что надо электростолбы восставнавливать, счетчики, водительские удостоверения и еще че то надо менять, чипы мипы ставить. Даже придумали нарастить пенсионные активы через банки Азербайджана. Черти че, че хотят то и делают. Доверит высокую должность, тот тут же слямзит милиарды. Если бы все что посылают исполнялось камк надо было бы очень хорошо.
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