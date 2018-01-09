









Отправлено: - 18:47 Послание, наверное от слова сделать посыл, подать надежды что ли, определить новые пути и дороги того как будем жить дальше, на что расчитывать можно, определить до следующего года как все будет развиваться. Ну вот только догонялки зарплаты с ценами на продукты, ценами за комунальные, проезд в общ. транспорте ... никак не прекращаются, коррупция как была так и есть, только меняет краски, что такое кластеры не понял и где они? Проблемы ИП остаются, работодатели Ип-ки, как кидали работников не заключая договора так и есть. Получить образование как было дорого еще подорожало. Дорогу из Рудного в Костанай как делали каждый год так и латают. Пенсии подняли и сразу комунальные выросли и цены на продукты. Главное конечно что нет войны и это хорошо, но было бы лучше если бы был толк от поднятия пособий и пенсий - это какой никакой показатель. Как только услышат о том что через пол года добавят пенсии, сразу начинают плакать что надо электростолбы восставнавливать, счетчики, водительские удостоверения и еще че то надо менять, чипы мипы ставить. Даже придумали нарастить пенсионные активы через банки Азербайджана. Черти че, че хотят то и делают. Доверит высокую должность, тот тут же слямзит милиарды. Если бы все что посылают исполнялось камк надо было бы очень хорошо.