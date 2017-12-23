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Заслуженный деятель культуры Казахстана потребовала от продюсера телесериала «Козы Корпеш — Баян сулу» Баян Алагузовой вернуть деньги, затраченные на съемки провального сериала, пишет Stan.kz.



Цитата:

«Телесериал «Козы Корпеш – Баян сулу», съемки которого продюсировала Баян Алагузова, вызвал неоднозначную реакцию общества. Одна группа зрителей под началом Ерлана Карина поддержала Баян Максаткызы, апеллируя тем, что телесериал пришелся по душе молодежи. Однако достаточно и тех, кто бьет тревогу, утверждая, что в сериале искажена историческая истина, шедевр национального фольклора преподнесен зрителю настолько примитивно и невзрачно, что болит душа.



К разряду таких зрителей можно отнести известного журналиста Армана Скабылулы и певицу Меруерт Тусупбаеву.



— Я поперхнулся, когда в сериале услышал из уст Баян сулу: «Если моим родителям так нравится Кодар, то пусть они и выходят за него замуж», — говорит журналист.



А вот что говорит Меруерт Тусупбаева:



— На мой взгляд, нужно принять закон, защищающий от посягательств наши священные реликвии. Таким образом мы не только защитим свою историю от осквернения, но и не дадим даже прикасаться к ней.



Неудовлетворенная ответом руководителя национального телеканала Qazaqstan Ерлана Карина, вступившегося за Баян Алагузову, заслуженный деятель культуры потребовала от продюсера вернуть деньги, затраченные на съемки телесериала.



— Сериал снят на бюджетные средства, то есть на наши с вами деньги, признан непригодным. Тогда пусть возвращают деньги. Пусть подберут другого продюсера, хорошо знающего родной язык, национальный менталитет казахов и снимут заново, – заявила Тусупбаева».



https://365info.kz/2018/01/pust-vernet-dengi-meruert-tusupbaeva-o-bayan-alaguzovoj/



Высказанное мнение прекрасно, особенно радует безапелляционность.



Впрочем, лично мне здесь видится обычный спор хозяйствующих субъектов, и сведение личных счётов :)

Под соусом красивых и пафосных слов о защите народного достояния.