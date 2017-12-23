BAQ.KZ: «Ұлттық дәстүрге қарсы үгiттейтiн ақпаратқа тыйым салу керек – Бекболат Тiлеухан» («Бекболат Тлеухан: Нужно наложить запрет на информацию, агитирующую против национальных традиций») - Такое заявление сделал депутат мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН на презентации законопроекта о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
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«Проект закона предусматривает запрет информационной продукции, которая основана на жестокости и насилии, побуждает детей к совершению представляющих опасность для их жизни деяний, а также суицида, содержит сцены порнографического и специального сексуально-эротического характера, пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вместе с тем, информация, отрицающая институт семьи и агитирующая против национальных традиций, также признана причиняющей вред детям. Телеканалы должны транслировать отвечающую данным требованиям информационную продукцию с нанесением соответствующего знака возрастной категории. В противном случае к ним будут приняты предусмотренные законом меры», - сказал депутат.
Вот так вот. Выскажешься против прекрасной народной традиции токал, например, и попал на административку, в лучшем случае. Верной дорогой!
QAZAQUNI.KZ: «Баянның «БАЯН СҰЛУЫ» енді қайтып көрсетілмейді!» («Баян Сулу» от Баян показывать больше не будут») - «Повторного показа сериала, вышедшего накануне нового года на телеканале «Казахстан», не будет.
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«Мы учтем мнение общественности и постараемся исправить все допущенные недостатки - об этом договорились с аутсорсинговой компанией. Будет изменен порядок работы с ними. Мы учтем все ваши мнения. Будет взята под контроль работа художественного совета, отбирающего сериалы», - написал руководитель национального телеканала «Казахстан» Ерлан КАРИН на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что требуем снять с эфира сериал. Под открытым письмом за сутки подписался 221 человек, просмотры составили около 10 тысяч, оставлено около 200 комментариев.
Основные недостатки, на наш взгляд в том, что народ не смог увидеть красоту Баян Сулу в актрисе, которая сыграла ее. Речь героев фильма скудная, не отражает атмосферу того времени, когда происходили события. Многие актеры говорят на казахском с акцентом. Действия и слова персонажей больше характеризуют современных жителей, чем героев эпоса. Например, Кодар, угрожая Козы, заявляет: «Если не сделаешь то, что я скажу, то каждый из моих друзей проведет ночь с Баян». Самое главное - создатели сериала не смогли прыгнуть выше своей головы», - отмечает издание.
Очень интересно, просто очень. Достаточно 200 человек чтобы телеканал начал извиняться и поспешно менять политику показа.
Считаю, репетиция прошла успешно, дальше будет ещё веселее.
Что характерно, когда сотни родителей в Уральске полгода бились против новых учебников - реакция была совсем другой.
Заслуженный деятель культуры Казахстана потребовала от продюсера телесериала «Козы Корпеш — Баян сулу» Баян Алагузовой вернуть деньги, затраченные на съемки провального сериала, пишет Stan.kz.
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«Телесериал «Козы Корпеш – Баян сулу», съемки которого продюсировала Баян Алагузова, вызвал неоднозначную реакцию общества. Одна группа зрителей под началом Ерлана Карина поддержала Баян Максаткызы, апеллируя тем, что телесериал пришелся по душе молодежи. Однако достаточно и тех, кто бьет тревогу, утверждая, что в сериале искажена историческая истина, шедевр национального фольклора преподнесен зрителю настолько примитивно и невзрачно, что болит душа.
К разряду таких зрителей можно отнести известного журналиста Армана Скабылулы и певицу Меруерт Тусупбаеву.
— Я поперхнулся, когда в сериале услышал из уст Баян сулу: «Если моим родителям так нравится Кодар, то пусть они и выходят за него замуж», — говорит журналист.
А вот что говорит Меруерт Тусупбаева:
— На мой взгляд, нужно принять закон, защищающий от посягательств наши священные реликвии. Таким образом мы не только защитим свою историю от осквернения, но и не дадим даже прикасаться к ней.
Неудовлетворенная ответом руководителя национального телеканала Qazaqstan Ерлана Карина, вступившегося за Баян Алагузову, заслуженный деятель культуры потребовала от продюсера вернуть деньги, затраченные на съемки телесериала.
— Сериал снят на бюджетные средства, то есть на наши с вами деньги, признан непригодным. Тогда пусть возвращают деньги. Пусть подберут другого продюсера, хорошо знающего родной язык, национальный менталитет казахов и снимут заново, – заявила Тусупбаева».
Валентин: заслуженный деятель культуры потребовала от продюсера вернуть деньги
кто она такая чтобы требовать? Цитата:
Валентин: Таким образом мы не только защитим свою историю от осквернения, но и не дадим даже прикасаться к ней.
История неприкосновенна )) значит никто и никогда не напишет новый учебник? и не будет интерпретировать её как хочет? и даже сам Елбасы не сможет упомянуть какую-то историю... так как может, не дай боже, ошибиться заморозим все исторические изыскания, а если что-то найдут то это будет не о нашем Казахстане?
- А что есть родное и оригинальное? - Самое главное в казахской прессе - возможно, государственнический инстинкт, заряженность на сохранение Независимости. Помимо этого можно назвать такие черты, как литературоцентричность, историоцентричность, батыроцентричность (в самом широком смысле)...
кумысоцентричность , национал-центричность, а где национал там и шовинизм ну вот и автор подоспел с ответом Цитата:
- А вот это можно расшифровать? Что вы имеете в виду? - Это, видимо, нечто архетипическое, из национального бессознательного.
Если скрестить первый вопрос и ответ на последующий.... Цитата:
Вопрос: А что есть родное? Ответ: национально бессознательное.
немного с сарымом согласен, надо читать и делать оценку исходя из личного ознакомления с оригиналом, а не через призму далеко и не всегда порядочных либеральных и/или желтушных сайтов. хотя стоит признать есть публика, которая желает видеть только в провокационной и искаженной форме. потребность в иллюзии самообмана есть и будет всегда, на клиньях в обществе удобно лавировать манипуляторам социума
В казахской среде судиться - вообще плохой тон. Это признак недоговороспособности, негибкости. Наоборот, в почете редакторы, которые отработали многие годы, не допустив ни одного судебного иска. Про таких не то чтобы слагают стихи, но репутация «Қасқыр екен» (Волчара) остается. Мне кажется, что это тоже идет из национальной традиции.
Т.е. быть гибким это всегда хорошо? и не способность быть принципиальным в вопросах истины, для редактора есть благо? я надеюсь, что он выражает только своё мнение... сомневаюсь, что хоть одно официальное лицо такое заявит
- Как это будет выглядеть Казахстан, если однажды мы получим идеальное с точки зрения националистов государство? - По мне, идеальный Казахстан – это государство самодостаточных граждан, которые периодически меняют власть, делают ее подотчетной обществу. Это государство, в котором голос каждого гражданина слышен. Государство, которое высоким качеством жизни доказывает согражданам, что они достойны еще более высоких стандартов. Это государство с запросом на знания, общество, которое, пользуясь гаджетами и техническими наворотами, продолжает по утрам читать газеты, а по вечерам - книги. Это государство, которое производит доверие в промышленных масштабах. Разве есть в этом что-то невозможное или нереалистичное?
идеализм, такой идеализм. Можно сказать и более развёрнуто, но думаю пару фраз: розовые сопли таких "патриотов", и в "скором будущем" казахстанцы будут иметь высокий уровень потребления и пару рабов... ну и количество этих самых "казахстнацев" станет на порядки меньше. Всё это печально
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