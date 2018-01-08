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§ NG.kz
Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней девочки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
32-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры нанесла ножевые ранения 13-летней дочери. Девочка с различными телесными повреждениями госпитализирована в детскую областную больницу.
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Гость
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...




Отправлено: 08.01.18 - 18:12
Комментарий удален модератором.

антон
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...




Отправлено: 08.01.18 - 21:44
Комментарий удален модератором.

§ nicha
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...
nicha


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 08.01.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже и в Гомеле про это случай написали...https://gomel.today/rus/news/world-1857/
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Народный контроль
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...




Отправлено: 08.01.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алкоголизм и деградация личности неразделимы. Хронический алкоголизм – это заболевание, при котором человека патологически влечет к спиртному, у него наблюдается расстройство нервной системы, психическая алкогольная деградация личности, которая наблюдается как у мужчин, так и у женщин, причем у большинства пьющих женщин деградация при алкоголизме является более неблагоприятной.

§ 112
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя родная Уская колея..
Эх жаль я там мало пожил, и за то время есть что вспомнить..
Народ там был суровый, настоящие мужики и настоящие бабы..
Может потому и по настоящему гуляли, и бухали, как в последний раз..
Сейчас практически от коренного там процентов 30 наверно осталось, а все же новости оттуда только такие..
Хотя остановки не как в городе, а добротные как в Рудном..
Можно и скотину держать и уток разводить..
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шутка юмора
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...




Отправлено: 08.01.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Алкоголизм и деградация личности неразделимы

Цитата:
112:
Моя родная Уская колея..

Цитата:
112:
Народ там был суровый, настоящие мужики и настоящие бабы..

Цитата:
Народный контроль:
Хронический алкоголизм – это заболевание, при котором человека патологически влечет к спиртному, у него наблюдается расстройство нервной системы, психическая алкогольная деградация личности, которая наблюдается как у мужчин, так и у женщин

Цитата:
112:
Может потому и по настоящему гуляли, и бухали, как в последний раз

Цитата:
Народный контроль:
причем у большинства пьющих женщин деградация при алкоголизме является более неблагоприятной.


Как то так
:lol: :lol: :lol:

Гость
Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней девочки в Костанае




Отправлено: 09.01.18 - 00:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней девочки в Костанае




Отправлено: 09.01.18 - 00:22
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1594
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

ну так что ограничим в правах алкоголезависимых и будем их лечить как в союзе? :-)
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