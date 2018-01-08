|Цитата:
Народный контроль:
Алкоголизм и деградация личности неразделимы
Цитата:
112:
Моя родная Уская колея..
Цитата:
112:
Народ там был суровый, настоящие мужики и настоящие бабы..
Цитата:
Народный контроль:
Хронический алкоголизм – это заболевание, при котором человека патологически влечет к спиртному, у него наблюдается расстройство нервной системы, психическая алкогольная деградация личности, которая наблюдается как у мужчин, так и у женщин
Цитата:
112:
Может потому и по настоящему гуляли, и бухали, как в последний раз
Цитата:
Народный контроль:
причем у большинства пьющих женщин деградация при алкоголизме является более неблагоприятной.
Как то так