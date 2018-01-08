Народный контроль:

Алкоголизм и деградация личности неразделимы

112:

Моя родная Уская колея..

112:

Народ там был суровый, настоящие мужики и настоящие бабы..

Народный контроль:

Хронический алкоголизм – это заболевание, при котором человека патологически влечет к спиртному, у него наблюдается расстройство нервной системы, психическая алкогольная деградация личности, которая наблюдается как у мужчин, так и у женщин

112:

Может потому и по настоящему гуляли, и бухали, как в последний раз

Народный контроль:

причем у большинства пьющих женщин деградация при алкоголизме является более неблагоприятной.