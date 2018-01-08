112 Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства #25





(Пользователи) Сообщений: 8608

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:30 Цитата: народный троль:

Исходя из твоей логики, ты тоже стал оппозиционером после отрубей и дизельного?

Да, когда я воровал, печеньки в магазинах, булочки и консервы, я именно стал оппозиционером к власти в СССР..

Когда я украл отруби у олигарха, 4 мешка, да, я был оппозиционером к богатеям и думал что это именно они виноваты что я беден..

И вот сейчас я самодостаточен и чувствую, что кто то такой же, особенно тут на сайте, как тогда мне было 20 с чем то лет, так же ненавидит уже меня, обвиняя меня и таких как я в своей несостоятельности и никчемности..

Это жизнь брат..

Круговорот жизни в природе..