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§ NG.kz
Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший министр национальной экономики отметил, что готов пояснить все обстоятельства по уголовному делу. В начале своей речи он отметил, что, оказавшись на скамье подсудимых, подвел Президента и всех казахстанцев.
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§ 112
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
112


(Пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное это будущий оппозиционер..
Господи, у нас оказывается все оппозиционеры бывшие жулики и воры.
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Кира
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева в связи с каким понятием к суду привлекли?

по уголовной статье взятка, коррупции у них нет, так как нет понятия коррупция, а то бы пол России сидело.

Народный контроль
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева в связи с каким понятием к суду привлекли?

Конкретно мешал клановому бизнесу,вот и подставили. Как пройдут выборы,жди оттепели.

§ Victor Yang
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что? ВЧК уже Кирой - стала?

Не, это бывший Галым.
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Бывалый
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева в связи с каким понятием к суду привлекли?

В связи с пацанскими понятиями его привлёкли: он своего тряхануть хотел, и именно этого ему не простили.
Чо непонятного-то?

Бывалый
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приблизил подчиненных, которые приблизили подчиненных...
Я обернулся посмотреть не обернулась ли она чтобы посмотреть не обернулся ли я...

111
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 15:37
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1594
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.01.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:

одно вы не учли, что наказание, которое есть у нас в Казахстане абсолютным счётом ничего не даёт для общества... не соответствует наказание совершённому преступлению... поэтому ситуация как бы "накаляется", не видно конца и края коррупции.
Преступника нужно не наказывать, а перевоспитывать, где модернизация сознания? (Макаренко им в помощь)

ну и да, Россиюшка :-) тут причём? Может посмотрим на кого то ещё? как то избирательно подходите к вопросу :lol:
ЯЧую дух ВЧК ака Нар.контроль

[Исправлено: Медный, 08.01.2018 - 20:00]
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Директор Пляжа
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тут причём?

Так у них в нашей коррупции Россия и виновата, разве не знал?
Понимаешь ли, наши не хотят быть коррумпированными, брать взятки. разводить кумовство, клановость и прочие не присущие казахстанским чиновникам порядки. Но им приходит с Кремля разнарядка, которой они должны следовать вопреки своему неприятию этого.

народный троль
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Господи, у нас оказывается все оппозиционеры бывшие жулики и воры

Исходя из твоей логики, ты тоже стал оппозиционером после отрубей и дизельного?

§ 112
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
112


(Пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
народный троль:
Исходя из твоей логики, ты тоже стал оппозиционером после отрубей и дизельного?

Да, когда я воровал, печеньки в магазинах, булочки и консервы, я именно стал оппозиционером к власти в СССР..
Когда я украл отруби у олигарха, 4 мешка, да, я был оппозиционером к богатеям и думал что это именно они виноваты что я беден..
И вот сейчас я самодостаточен и чувствую, что кто то такой же, особенно тут на сайте, как тогда мне было 20 с чем то лет, так же ненавидит уже меня, обвиняя меня и таких как я в своей несостоятельности и никчемности..
Это жизнь брат..
Круговорот жизни в природе..
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