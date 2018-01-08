Цитата: Сергей_я:

ЛАЗы давно уже не ходят на большие расстояния. Так

Жаль, только в Рудном что ли остались..

А так сзади зимой тепло, особенно тем кто слева у печки, на заднем сиденьи голова не болтается..

А так или в коридор вываливаешься на сиденьках, или головой во сне стучишь о стекло..

Летом конечно кто там сидит, весь потеет, причем снизу, и тошнит еще от этой гари сзади..

А если голова не на стекло опрокидывается и не на сосода и не в коридорчик, то обязательно вперед о железку на сидушке..

Автобус везенье, на дальняки..