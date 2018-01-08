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§ NG.kz
Невозможно купить билет на поезд!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Появилась необходимость приобрести билет на поезд заранее, в феврале. Решил воспользоваться электронной витриной КТЖ.
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§ 112
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ЛАЗы давно уже не ходят на большие расстояния. Так

Жаль, только в Рудном что ли остались..
А так сзади зимой тепло, особенно тем кто слева у печки, на заднем сиденьи голова не болтается..
А так или в коридор вываливаешься на сиденьках, или головой во сне стучишь о стекло..
Летом конечно кто там сидит, весь потеет, причем снизу, и тошнит еще от этой гари сзади..
А если голова не на стекло опрокидывается и не на сосода и не в коридорчик, то обязательно вперед о железку на сидушке..
Автобус везенье, на дальняки..
Профайл

Юг
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!




Отправлено: 08.01.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт не дает билеты, так как цены подорожали, плюс корректировка времени

Житель области
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!




Отправлено: 08.01.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что гадать как ромашка сбой произошел наверно.
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