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§ NG.kz
В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"К 50-летнему мужчине подошел прохожий, который назойливо стал задавать различные вопросы потерпевшему, а затем, применив насилие, открыто похитил головной убор и сотовый телефон", - сообщила пресс-служба ДВД.
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Роман
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попал дурак, скорее всего по пьяне, даже наверное не помнит что делал, у меня один родственник то же так попал, обеспечены, выпил и то же захотел сыграть героя, то же снял какую то драную шапку и сотовый телефон нокия кнопочный и даже забыл про них проснулся, а дома (у него коттедж) менты и шапка драная валяется в прихожке и телефон и ушел на три года, был у него бизнес и все насмарку, потерпевший оказался принципиальным, ему все предлагал он отказался.

§ Сергей_я
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.01.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роман:
выпил и то же захотел сыграть героя,

уж точно не героя он хотел сыграть.
Профайл

Роман
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
выпил и то же захотел сыграть героя,

уж точно не героя он хотел сыграть.

Героя 90х, рос интеллигентным ни где не был замечен, институт с отличием окончил, по видимому тогда мечтал быть таким крутым, но воспитание не позволило, а здесь по пьяне и вылезло.

Роман
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да он такой телефон и драную шапку в трезвом состоянии, побрезговал бы взять в руки, и в том числе с таким потерпевшим за один столь не сел бы, другой уровень

?
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роман:
Да он такой телефон и драную шапку в трезвом состоянии, побрезговал бы взять в руки, и в том числе с таким потерпевшим за один столь не сел бы, другой уровень

Много наверное выпил раз не побрезговал драную шапку снять и домой принести? А на трезвую голову он наверное деревья сажал и бабушкам через дорогу помогал переходить.

§ 112
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже
112


(Пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 19:08
Комментарий удален модератором.
Профайл

ЯR
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роман:
у меня один родственник то же так попал,

троюродный брат по матери?

909
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФИО героя в студию

Директор Пляжа
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что оцифрованному не дали рассказать, как он так же раньше промышлял?))

Народный контроль
Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже




Отправлено: 08.01.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как так,ну шапку выхватил,а сотовый телефон в виде бонуса в подарок сам потерпевший отдал в руки грабителю? Хотя как говорят мудрые еврей,Потеря денег — так, ничто!
Легко отделались мы с вами.
Спасибо, Господи, за то,
Что взял с нас только лишь деньгами!
Когда всерьез придет беда,
когда бессильны мы слезами...
Цените, люди! Иногда
Бог долг вперед берет деньгами...
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