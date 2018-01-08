Роман Re: В Костанае задержали подозреваемого в уличном грабеже #1







Отправлено: - 17:20 попал дурак, скорее всего по пьяне, даже наверное не помнит что делал, у меня один родственник то же так попал, обеспечены, выпил и то же захотел сыграть героя, то же снял какую то драную шапку и сотовый телефон нокия кнопочный и даже забыл про них проснулся, а дома (у него коттедж) менты и шапка драная валяется в прихожке и телефон и ушел на три года, был у него бизнес и все насмарку, потерпевший оказался принципиальным, ему все предлагал он отказался.