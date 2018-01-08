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§ NG.kz
Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с нового года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налоговым кодексом с 1 января 2018 года установлено, что постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД).
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Додо
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...




Отправлено: 08.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, подскажите а где они вообще продаются? Под ключ, с симкой и зарегестрированые на ОФД и ДГД?

§ Горожанин_kst
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.01.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. с 2019 года всех "базарников" на упрощёнке подтянут на кассовые, причём непростые кассовые, а строго ОФД. А с 2020-го туда же ещё и всех патентщиков...?!Слов нет. И тут даже не говорим о том что в неравные условия ставят стартаперов, разного рода "мелюзгу" и старожилов в бизнесе (тут и крупный и средний бизнес), которым милостливо разрешено доработать до 2024 года. Это оставляем за рамками обсуждения.
НЕ слишком ли велики аппетиты скромного оператора связи?!
Я понимаю есть желание заработать на продаже этого железа и софта, но скорее есть ещё более стойкое желание у оператора получать с этого процесса постоянные дивиденды в виде абонентской платы. На услугах интернета всё уже освоено, нужны новые горизонты - и вот подгон от родного Правительства. Для скромной такой компании огромный такой привет. Ещё бы, бизнес то можно сказать семейный.
Не забываем, что криво оформленные формулировки Кодекса (в части применения кассовых машин, их характеристик) допускают за них крепко "поцепляться". Однако, я смотрю, пока это никому не интересно. "Защитники" предпринимателей (Палата предпринимателей) привычно заняли выжидательную позицию, сами предприниматели ещё всерьёз не восприняли масштабов происходящего. Опомнитесь, да поздно будет.
По опыту - Она, система эта (за ОФД речь), и сейчас настолько несовершенна, даёт постоянные сбои и подвисания, а представьте что с ней будет когда в неё вольются стройными рядами все перечисленные категории налогоплательщиков!
в системе ОФД благословенна та неделя что проходит без тормозов и подвисаний, а успешному бизнесу ЭТО на пользу?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 08.01.2018 - 14:40]
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§ Горожанин_kst
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Додо:

Парень не дури, подобной рекламы по городу хватает, а здесь тебе не рекламная листовка.
Серьёзные вещи пытаемся обсуждать. Модератор, проследи, будь ласка, чтоб подобными вещами в этом обсуждении не злоупотребляли.
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Читатель 1
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...




Отправлено: 08.01.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит вопрос однозначный? Только с передачей данных?

Лучик
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...




Отправлено: 08.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не слишком ли большие запросы у государства к предпринимателям?!? Мы платим подоходный налог, земельные, имущественные налоги, экологию по другим ставкам, соц налог, соц. И мед. Отчисления. Всякого рода лицензии. Ещё и коммунальные платежи по повышенным тарифам ( что по сути является дополнительным соц налогом). Платим за банковское обслуживание, за обслуживание ККМ, за пользование приложениями. Теперь должны покупать новые ККМ. Душат платежами и говорят о поддержке предпринимательства

§ Добринцофф
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.01.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я работаю с новой ККМ уже года 2 наверно,тупит система конечно временами,но мне какая разница машина установлена всё по закону,а то что я по 2 дня не могу чеки бить так это ваши проблемы,решайте.
По оплате конечно отлично придумали 1500 по любому отдашь,тут без вариантов, хотя у меня и так в магазине интернет есть ,мог бы к нему же и кассовый подключить,но разве государство упустит такую возможность очередной раз содрать с ИП копеечку.
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Lady
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...




Отправлено: 08.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно почему налоговая молчит про статью 689. "Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по отдельным видам налогов и социальных платежей

Исчисление, уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и перечисление социальных платежей производятся налогоплательщиком, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, в общеустановленном порядке.

При этом исчисленные суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и социальных платежей отражаются в упрощенной декларации, представляемой в порядке и сроки, которые определены статьей 688 настоящего Кодекса."
Отсюда понятно что налоги с ЗП (пенсионные платежи, соц. отчисления, мед.страхование, ИПН у источника выплаты) работника, я так же платежи за ИП (ОПВ, СО, ОСМС) нужно платить каждый месяц.

§ Горожанин_kst
Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а то что я по 2 дня не могу чеки бить так это ваши проблемы,решайте.

Да ладно?
Ваши проблемы говоришь), а чековая книжка тебе на что?! скажет умный проверяющий. Кончилась, в самый неудобный момент?Твои проблемы! Газуй в налоговую новую регистрируй. И быстро!Пока проверяющий добрый только на предупреждение тебя тянет. И он по закону будет прав. Вот и пиши вручную чеки по два дня пока исправная ККМ висит по связи!!!Удобно ничего не скажешь! Главное ПО ЗАКОНУ.
Считаете с увеличением числа абонентов сервер станет работать шутсрее?!
Как в том меме интернетном, "НЕ ДУМАЮ!"(с)
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